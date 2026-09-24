Emre (19) reed aanstaande vader dood, justitie eist 1,5 jaar cel
Emre A. (19) reed vorig jaar met 106 kilometer per uur door rood, precies op de plek waar op dat moment de 32-jarige Bas overstak met zijn fiets. Bas werd vol geraakt en overleefde de enorme klap niet. In de rechtbank in Den Bosch bleek donderdag hoe groot het drama écht is voor de nabestaanden: Bas wist net vijf dagen dat hij vader zou worden. Justitie eiste anderhalf jaar cel tegen de jonge bestuurder.
Het ongeluk gebeurde vroeg in de avond van 15 september vorig jaar op de Gijzenrooiseweg in Geldrop. Emre was met drie vrienden op weg naar de voetbaltraining in Geldrop en Bas kwam net van de sportschool. Emre lette niet op en knalde met een enorme snelheid door rood. Bas was kansloos en overleed ter plekke.
Bizar genoeg stond een dag eerder een bijna identiek ongeval op de rol van de Bossche rechtbank: ook Chim (52) had gesport in dezelfde sportschool in Geldrop en werd fietsend naar huis doodgereden. Ook door een jongeman (26) die veel te hard reed.
Dezelfde officier van justitie kon eigenlijk zijn verhaal nogmaals doen. Ook bij dit ongeluk verweet hij de chauffeur roekeloosheid en ook bij dit ongeluk was het verdriet van de nabestaanden enorm. De vrouw van Bas is inmiddels bevallen van een zoontje en ze is woest op Emre: “Jij hebt mijn kind zijn vader afgenomen”, beet ze hem toe in de rechtszaal tijdens haar spreekrecht. “Je was een monster achter het stuur en een ontspoorde straatracer. Ondanks rood gaf je gewoon extra gas.” Ook de zussen van Bas hadden geen goed woord over voor ‘de keuzes’ van Emre.
Emre verklaarde zelf na het ongeluk tegen de politie dat hij niet veel te hard had gereden en dat hij groen licht had. Maar toen na een paar maanden het politierapport klaar was, bleek dat de feiten heel anders lagen en dat kwam bij de nabestaanden heel hard binnen.
Bas geraakt met 101 km/u
Emre reed die avond op de Gijzenrooisweg in Geldrop richting de kruising met de Schaarland. Uit de data bleek dat het stoplicht voor Emre al 27 seconden op rood stond en dat voor Bas al bijna 6 seconden op groen. Emre reed vijf seconden voor de botsing 84 kilometer per uur op die 50 kilometerweg en accelereerde 1 seconde voor de botsing naar 106. Pas een halve seconde voor hij Bas raakte, reageerde Emre en liet hij het gaspedaal los. Uiteindelijk raakte hij Bas met 101 kilometer per uur.
De officier van justitie had niet veel tijd nodig om uit te leggen dat Emre in de hoogste categorie van schuld valt, namelijk roekeloosheid. En hij vond ook dat hij simpelweg niet om een celstraf heen kan, gezien de ernst van de zaak. Hij eiste een celstraf van anderhalf jaar en ook mag Emre, wat hem betreft, vijf jaar geen auto besturen.
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Emre schrok daar van de eis. Hij is nog jong en zit nog op de middelbare school. Het idee dat hij naar de gevangenis zou moeten, kon hij zich nog niet voorstellen. Maar het zou zomaar kunnen als de rechtbank de redenering van de officier van justitie volgt.
Zijn advocaat probeerde de rechtbank ervan te overtuigen dat Emre volgens het jeugdstrafrecht zou moeten worden veroordeeld en niet in cel moet belanden. Hij kan als alternatief een werkstraf doen, waardoor zijn leven niet helemaal overhoop wordt gehaald door een verblijf in de gevangenis.
Emre bleef verslagen achter na afloop van de zitting. Hij wachtte tot de bomvolle zaal was leeggelopen.
De uitspraak in deze zaak is op 8 oktober.
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