Snellere diagnoses en goedkopere stroom: supercomputer moet het gaan doen
Sneller een diagnose stellen als iemand kanker heeft of goedkopere oplossingen bedenken voor het elektriciteitsnetwerk: een nieuwe AI-supercomputer moet het mogelijk gaan maken voor Brabantse bedrijven en instellingen. De provincie investeert vier miljoen euro in de Brabantse computer die de provincie minder afhankelijk moet maken van het buitenland. Opvallend: de servers van de supercomputer staan in Finland.
"Het plan is om Brabantse bedrijven en instellingen te ondersteunen met de rekenkracht van de AI-supercomputer waarmee ze sneller oplossingen kunnen bedenken voor de uitdagingen in hun sector. Hierdoor kunnen innovatieve oplossingen sneller naar de markt en kunnen Brabanders daar sneller van profiteren", zegt Martijn van Gruijthuijsen gedeputeerde Economie, Talentontwikkeling en Financiën.
Zo kunnen bedrijven als Enexis in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University goedkopere oplossingen bedenken voor het elektriciteitsnetwerk. En kunnen Brabantse ziekenhuizen samen met de universiteiten misschien wel sneller kankerdiagnoses stellen. De rekentijd voor dit soort oplossingen wordt met de supercomputer gehalveerd.
4 miljoen euro
Waar bedrijven in China en Amerika vele miljarden investeren in AI-technologieën investeert de provincie Brabant vier miljoen euro. "Het gaat niet om het verslaan van Amerika", zegt Van Gruijthuijsen. "We willen dat het bedrijfsleven en instellingen nu mee kunnen met het tempo dat we in de innovatieve economie zien."
Dit bedrag biedt voor de komende twee jaar genoeg rekenkracht en mensen om hiermee vooruit te kunnen. Daarnaast wordt gekeken naar samenwerking met andere Europese AI-supercomputers, zoals een toekomstige AI-fabriek in Groningen.
De provincie, de twee universiteiten en de andere initiatiefnemer - de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) - hopen met de supercomputer dat de provincie minder afhankelijk wordt van AI-aanbieders in Amerika en China. Zo houden bedrijven en instellingen grip op waar hun data worden verwerkt en wie daar toegang toe heeft.
Servers in Finland
De servers van de Brabantse supercomputer staan in Finland, omdat de TU/e daar al een server had en de elektriciteit daar goedkoper is. Toch staat dat de onafhankelijkheid van het buitenland volgens de gedeputeerde niet in de weg. "Wij geloven in de Europese soevereiniteit. Finland hoort bij de EU. Omdat we willen dat bedrijven en instellingen nu de rekenkracht kunnen inzetten, hebben we er vanuit praktisch oogpunt daar wat servers bij laten zetten", legt hij uit.
Voordeel voor de deelnemende bedrijven is dat zij in het begin geen financiële bijdrage hoeven leveren. Binnen twee jaar wordt een financieringsmodel uitgewerkt om de supercomputer in de lucht te houden.
Van Gruijthuijsen sluit niet uit dat er in de toekomst een supercomputer naar Brabant komt. "Maar voor nu gaan we de mouwen opstropen en aan de slag. De eerste pilots zijn veelbelovend dus we gaan verder met experimenteren en ondersteunen", zegt hij enthousiast.