Snellere diagnoses en goedkopere stroom: supercomputer moet het gaan doen

Sneller een diagnose stellen als iemand kanker heeft of goedkopere oplossingen bedenken voor het elektriciteitsnetwerk: een nieuwe AI-supercomputer moet het mogelijk gaan maken voor Brabantse bedrijven en instellingen. De provincie investeert vier miljoen euro in de Brabantse computer die de provincie minder afhankelijk moet maken van het buitenland. Opvallend: de servers van de supercomputer staan in Finland.

"Het plan is om Brabantse bedrijven en instellingen te ondersteunen met de rekenkracht van de AI-supercomputer waarmee ze sneller oplossingen kunnen bedenken voor de uitdagingen in hun sector. Hierdoor kunnen innovatieve oplossingen sneller naar de markt en kunnen Brabanders daar sneller van profiteren", zegt Martijn van Gruijthuijsen gedeputeerde Economie, Talentontwikkeling en Financiën. Zo kunnen bedrijven als Enexis in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University goedkopere oplossingen bedenken voor het elektriciteitsnetwerk. En kunnen Brabantse ziekenhuizen samen met de universiteiten misschien wel sneller kankerdiagnoses stellen. De rekentijd voor dit soort oplossingen wordt met de supercomputer gehalveerd. 4 miljoen euro

Waar bedrijven in China en Amerika vele miljarden investeren in AI-technologieën investeert de provincie Brabant vier miljoen euro. "Het gaat niet om het verslaan van Amerika", zegt Van Gruijthuijsen. "We willen dat het bedrijfsleven en instellingen nu mee kunnen met het tempo dat we in de innovatieve economie zien."