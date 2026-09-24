Man vindt vaten bij oud drugslab, krijgt klachten als er damp vrijkomt

Een man heeft donderdagavond meerdere vaten gevonden in een schuur op het terrein van een voormalig drugslab aan de Broekdijk in Hulten. Toen een van de vaten omviel, kwam er damp vrij. De man kreeg daarop klachten en schakelde de hulpdiensten in.

De hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden naar het terrein. De brandweer stelde de situatie veilig en verrichtte metingen. Wat er precies in de vaten zit, is nog niet duidelijk. Een gespecialiseerd bedrijf komt naar de locatie om de vaten af te voeren.

De politie heeft met de man gesproken. Het is nog niet bekend hoe het met hem gaat en welke klachten hij precies heeft.

Drugslab in 2023 ontdekt

Het terrein heeft een verleden. Op 30 november 2023 viel de politie een schuur aan de Broekdijk binnen en ontdekte daar een drugslab dat op dat moment in werking was. Vier mensen die in de schuur aan het werk waren, werden aangehouden. Na de ontdekking werd het terrein op last van de burgemeester gesloten.

In mei van dit jaar ging het opnieuw mis op het terrein. Er brak een grote brand uit waarbij het pand volledig uitbrandde alleen de schuur bleef daarbij staan. Het is in die schuur dat de man donderdagavond de vaten aantrof.

Onderzoek moet uitwijzen of de vaten van het oude lab zijn.