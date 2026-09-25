Geen paniek bij RKC Waalwijk, ondanks dat opnieuw een directeur vertrekt

RKC Waalwijk moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Bernard Schuiteman gaat per 1 december aan de slag bij divisiegenoot Vitesse. Een tegenvaller voor RKC, al denkt algemeen directeur Rob de Groot dat het vertrek geen enorme klap is. “Gelukkig heeft hij gezorgd voor een selectie waar we veel vertrouwen in hebben en beschikken we over meer dan voldoende expertise om de komende periode te overbruggen.”

De Groot is sinds het begin van dit seizoen algemeen directeur bij RKC Waalwijk nadat hij de naar Vitesse vertrokken Willem van der Linden opvolgde. Nu vertrekt dus ook de technisch directeur naar de Arnhemse club.

Schuiteman werkte sinds juni 2025 in Waalwijk, nadat hij overkwam van ‘buurman’ FC Den Bosch. Bij die club werd hij eerder dan het einde van zijn dienstverband door de clubleiding weggestuurd.

RKC Waalwijk zit met een bestuurlijk probleem, maar volgens De Groot komt het vertrek niet helemaal als een verrassing. “Natuurlijk hadden we graag gezien dat de samenwerking langer had geduurd, maar we wisten dat hij er goed opstaat in binnen- en buitenland. Ook eerder was er al interesse van verschillende clubs”, zegt de algemeen directeur. “Hij heeft zich met veel energie en toewijding ingezet voor RKC Waalwijk en met zijn kennis en ervaring een waardevolle bijdrage geleverd aan de club.”

RKC Waalwijk geeft zelf aan geen haast te hebben om een nieuwe technisch directeur aan te stellen. De Groot: "We zullen in alle rust op zoek gaan naar een opvolger."