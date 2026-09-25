Boeren in oosten van Brabant mogen weer water uit sloten en beken halen

Boeren en andere inwoners in het oosten van Brabant mogen weer water uit sloten en beken halen. Waterschap Aa en Maas heeft het verbod daarop opgeheven, na maanden. Ook langs een deel van de Dommel mag je weer water halen. Maar op veel andere plekken in Brabant is het nog te droog en blijft het verbod gelden.

"Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater", laat Aa en Maas weten. Daarmee bedoelt het waterschap het water in sloten, beken en rivieren. Het waterschap gebruikt dat water ook om de lage grondwaterstanden aan te vullen. Dommel deels vrij

Waterschap De Dommel laat weten dat je sinds maandag weer water mag halen uit de Dommel ten noorden van Eindhoven. Dat geldt ook voor het Afwateringskanaal in Boxtel. Door de regen van de afgelopen weken stroomt er weer genoeg water door dit deel van de Dommel.

Op andere plekken in het gebied geldt het verbod nog wel. Daar staat het grondwater nog steeds heel laag. Elders nog verboden

Ook in het gebied van Waterschap Brabantse Delta, van Tilburg tot Bergen op Zoom, is het verbod nog niet overal opgeheven. "We zien het wel iets natter worden, maar niet nat genoeg", zegt een woordvoerder van Brabantse Delta. De waterschappen stelden het verbod afgelopen zomer in. Door de lange droogte, de warmte en de lage aanvoer van rivierwater moesten ze ingrijpen om schade aan dijken, planten en dieren te voorkomen. De gevolgen van de droge zomer zijn naar verwachting nog lang merkbaar. Hier lees je alle verhalen over de droogte in Brabant.