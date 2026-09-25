Euthanasie-initiatief van Wim van Dijk (81) komt in de Tweede Kamer

Wim van Dijk (81) uit Den Bosch is weer een stap verder in zijn jarenlange strijd voor soepelere euthanasieregels. De Tweede Kamer heeft zijn burgerinitiatief ontvankelijk verklaard. "Fantastisch", reageert hij op het nieuws.

Bijna 76.000 handtekeningen Op 9 juni bood Van Dijk bijna 76.000 handtekeningen aan in Den Haag. Daarmee wilde hij zijn Wetsvoorstel Levenseinderegie op de politieke agenda krijgen. Met het voorstel wil hij mensen meer zeggenschap geven over hun eigen levenseinde.

Dat betekent dat zijn burgerinitiatief door de officiële toetsing van de Tweede Kamer is gekomen en verder behandeld kan worden. "Ons burgerinitiatief Wetsvoorstel Levenseinderegie komt dus in de Tweede Kamer", laat Van Dijk enthousiast weten.

Van Dijk vindt dat mensen meer zelf moeten kunnen bepalen of hun lijden voor hen ondraaglijk is. Nu moet een arts vaststellen dat iemand ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. In zijn voorstel krijgt de arts daarom een andere rol en ligt de beslissing over het levenseinde meer bij de persoon zelf.

Persoonlijke strijd

Voor Van Dijk is die strijd persoonlijk. Zijn vrouw Tineke overleed aan dementie. De manier waarop haar leven eindigde, vond hij onmenselijk.

Sindsdien zet hij zich in voor andere regels rond het levenseinde. "Ik wil ervoor zorgen dat niemand hetzelfde lijden hoeft mee te maken", vertelde hij eerder aan Omroep Brabant.

Nog geen debat

Wanneer de Tweede Kamer echt over het initiatief gaat praten, is nog niet bekend. Eerst buigt een Kamercommissie zich erover. Daarna is een debat de volgende stap.

Van Dijk is dus een stuk verder, maar de politieke behandeling van zijn voorstel moet nog beginnen.