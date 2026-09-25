Man die hond uitlaat vindt explosieven in plastic tasje in Eindhovens park

De politie heeft vrijdag aan het einde van de middag een explosief gevonden in een park aan de Kortonjolaan in Eindhoven. Uit voorzorg werd een deel van het park afgezet met politielinten. Het explosief zat in een zwarte plastic tas naast een prullenbak.

Een explosievenexpert van de politie onderzocht de tas en schakelde vervolgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. Volgens de EOD zijn zij daar omdat het explosief instabiel was. Ook de Forensische Opsporing is aanwezig voor sporenonderzoek.

Een omwonende die zijn hond aan het uitlaten was, zag de zwarte plastic tas liggen en sloeg alarm. Volgens hem zaten er cobra's in, samen met een olijfoliefles die was gevuld met benzine.

Buurtbewoners vertellen aan een verslaggever van Omroep Brabant dat de vondst voor onrust zorgt. Het explosief werd gevonden op korte afstand van een villa die ruim een maand geleden door brand werd verwoest. Buurtbewoners spraken toen van een mogelijke aanslag.