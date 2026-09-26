Schoten in Someren midden in woonwijk, moeder haalt pasgeboren baby uit bed

De schrik zit er nog goed in bij bewoners van de Ter Hofstadlaan in Someren. Vrijdagnacht werd daar eerst een waarschuwingsschot gelost om twee verdachten uit een auto te krijgen. Later reed een van die twee in volle vaart op een agent in, die vervolgens gericht op de vluchtende auto schoot. Het gebeurde pal voor een huis met een pasgeboren baby.

De roze vlaggetjes wapperen in de voortuin van een huis met een geboortebord. Pal ervoor staat auto met een kogelgat in de motorkap. Er ligt glas op de grond. Vrijdagnacht stond de straat vol agenten omdat ze twee verdachten wilden aanhouden. Die zouden eerder in Asten iemand bedreigd hebben, mogelijk met een vuurwapen. Een buurman heeft in de ruim twee jaar dat hij er woont, al vier keer de politie moeten bellen voor overlast vanuit het huis waar de politie later in de nacht een inval deed. "Maar dat was voor feestjes en harde muziek, niet voor zoiets extreems." Volgens de man wonen er elke zes maanden andere arbeidsmigranten in het bewuste huis.

"De politie richtte wapens op de auto, maar daarmee ook op de slaapkamer van de baby."

De buurman heeft afgelopen nacht met eigen ogen gezien hoe het voor zijn deur helemaal misging. "We hoorden eerst een harde knal, ik denk omdat de auto van de verdachten tegen een geparkeerde wagen botste. Daarna kwam de politie al en ik zag één van de inzittende ervandoor gaan en dingen uit zijn jas op straat gooien."

De verdachte wist even te ontsnappen aan de politie, maar keerde later via het bewuste huis terug en begon volgens de buurman de spullen die hij had weggegooid weer van straat te rapen. "Daarna stapte hij in de auto en wilde hij ervandoor gaan, maar toen kreeg de politie hem in de gaten." Daarna ging heel snel volgens de man. "De politie richtte de wapens op de auto, maar daarmee ook op ons huis en de slaapkamer van de baby van de buurvrouw." Dat beangstigde de buurman flink. Hetzelfde geldt voor de pas bevallen buurvrouw.

"Ik heb mijn dochtertje maar naar beneden gehaald."