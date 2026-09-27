Kapel geopend op plek van eeuwenoud wonder, met een opvallende heilige

In de eeuwenoude toren van Stiphout is zondag een nieuwe kapel geopend. De toren is de laatste getuige van het Mirakel van Stiphout, waarbij volgens de verhalen een boer een brandende kerk met twee hosties wist te ontvluchten. De nieuwe kapel is ter ere van een opvallende heilige: een 15-jarige jongen, gehuld in een spijkerbroek, die bekendstaat als de 'heilige van het internet.'

De kerkklokken luiden bijna onophoudelijk boven Stiphout, tegenwoordig een stadsdeel van Helmond. Een processie met gildeleden in klederdracht trekt voorbij, grote vlaggen wapperen, trommels roffelen en een stoet vol kerkelijke gewaden trekt over de weg. Een grote groep gelovigen verzamelt zich voor een eenzame toren buiten het centrum. De toren waar het Mirakel van Stiphout zich eeuwen geleden zou hebben voltrokken. Het Mirakel van Stiphout

Een klein geschiedenislesje dan. In de middeleeuwen maakte de nu eenzame toren nog deel uit van een kerk. Maar dat verandert in 1342, wanneer een grote brand uitbreekt. Terwijl de vlammen om zich heen slaan, besluit een boer uit de buurt de kerk in te rennen. Hij wil twee gewijde hosties redden. In plaats van dat hij door de vlammen wordt verzwolgen, gebeurt er volgens het christelijke verhaal een wonder. De vuurzee wijkt uiteen en er ontstaat een pad waardoor de boer levend, met de hosties in zijn handen, uit de brandende kerk komt.

Houtopslag

Het vuur veegt de rest van het gebouw van de kaart. Alleen de toren blijft overeind als stille getuige van het wonder. Eeuwen later wordt de toren vooral gebruikt als simpele houtopslag door een nabijgelegen scoutinggroep. Maar dat moet anders, vindt een groep vrijwilligers. Zij zetten een verbouwing in gang en zondag is het zover: de kapel wordt geopend. Burgemeester Sjoerd Potters legt zijn hand op de deurklink van de grote deuren van de toren. Geflankeerd door twee gildebroeders in klederdracht duwt hij de statige deuren van de nieuwe kapel open. Daarna zegent bisschop van Den Bosch Gerard de Korte de kapel met een grote borstel. Heilige in spijkerbroek

Met een paar zwaaien van het wierookvat wordt de kapel ingezegend. Dat alles onder het toeziend oog van de heilige van de kapel: een 15-jarig jongetje met een rode polo en een spijkerbroek aan. De heilige is Carlo Acutis, de in 2025 heilig verklaarde Italiaan die bekendstaat als de 'heilige van het internet.' "Het was echt een slimme vent", vertelt bisschop Gerard de Korte. "Hij was altijd bezig met het internet en om daar via zijn geloof dingen te uiten."

Wie is Carlo Acutis?

Carlo Acutis was een Italiaanse katholiek met een grote passie voor computers en websites. Een van zijn herkenbare attributen is dan ook een computer. Hij maakte tijdens zijn leven een website waarop hij verhalen over eucharistische wonderen van over de hele wereld verzamelde. Het Mirakel van Stiphout kreeg daarop ook een plek. Acutis overleed in 2006 op 15-jarige leeftijd nadat hij plotseling werd getroffen door leukemie. Aan hem werden later twee wonderen toegeschreven. Daarom werd hij in 2025 officieel heilig verklaard.

Een beeld van de heilige Carlo Acutis in de kapel in Stiphout. (Foto: Omroep Brabant.)