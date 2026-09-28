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LIVE 112-nieuws | Brand in azc in Eindhoven, bewoners opgevangen op straat | Opnieuw dixi in brand gestoken in Breda
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Liveblog
06:36
Brand in azc in Eindhoven, bewoners opgevangen op straat
Bij een asielzoekerscentrum (azc) aan de Eindhovenseweg in Eindhoven woedt maandagochtend een brand. De brand brak uit in een tent op het terrein. Alle bewoners van het azc, zo’n 150 tot 200 mensen, zijn ontruimd en worden op straat opgevangen.
06:12
Opnieuw dixi in brand gestoken in Breda
In Breda is zondagnacht opnieuw een dixi in brand gestoken. De mobiele toiletcabine stond aan de Jan Ligthartstraat en brandde helemaal uit.
05:10
Brand in meterkast in Oss, bewoners vluchten huis uit
In een meterkast van een huis aan De Bongerd in Oss is zondagnacht brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden.
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