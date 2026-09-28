Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brand in azc in Eindhoven, bewoners opgevangen op straat | Opnieuw dixi in brand gestoken in Breda

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:36

Brand in azc in Eindhoven, bewoners opgevangen op straat

Bij een asielzoekerscentrum (azc) aan de Eindhovenseweg in Eindhoven woedt maandagochtend een brand. De brand brak uit in een tent op het terrein. Alle bewoners van het azc, zo’n 150 tot 200 mensen, zijn ontruimd en worden op straat opgevangen. 

Lees verder

06:12

Opnieuw dixi in brand gestoken in Breda

In Breda is zondagnacht opnieuw een dixi in brand gestoken. De mobiele toiletcabine stond aan de Jan Ligthartstraat en brandde helemaal uit.

Lees verder

05:10

Brand in meterkast in Oss, bewoners vluchten huis uit

In een meterkast van een huis aan De Bongerd in Oss is zondagnacht brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden.

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.