Storing bij ETZ voorbij, Amphia Ziekenhuis kampt nog met problemen

Gebruikers kunnen weer inloggen in de digitale omgeving van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Dat meldt het ETZ maandagochtend. Het Amphia Ziekenhuis in Breda kampt nog wel met een storing, meldt een woordvoerder aan Omroep Brabant.

Sinds zondagochtend konden patiënten van beide ziekenhuizen hun eigen gegevens niet meer inzien via de websites. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zegt dat het ging om maatregelen die 'dit weekend uit voorzorg zijn genomen en nu zijn opgeheven'.

Het Amphia Ziekenhuis spreekt van een storing en zegt dat die maandagochtend nog niet is verholpen.

'Kwetsbaarheden'

Ook andere ziekenhuizen in Nederland lieten of laten gebruikers sinds zondag niet meer inloggen. Z-CERT, een expertisecentrum dat de zorgsector helpt met digitale beveiliging, meldde zondagavond dat de zorg was gewaarschuwd voor 'kritieke kwetsbaarheden' in Citrix NetScaler.

Met dat programma kunnen medewerkers en patiënten op afstand inloggen op het patiëntenportaal. Ziekenhuizen kregen daarom het advies het systeem tijdelijk uit te schakelen. Dat advies lijkt door meerdere ziekenhuizen te zijn opgevolgd.