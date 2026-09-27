Storing bij ziekenhuizen door 'kritieke kwetsbaarheden' in systeem

De storing bij het Amphia in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg komt door 'kritieke kwetsbaarheden' in het digitale systeem. De ziekenhuizen werden daarom geadviseerd om het systeem tijdelijk uit te schakelen.

Z-CERT, een expertisecentrum dat de zorgsector helpt met digitale beveiliging, meldt zondagavond dat de zorg is gewaarschuwd voor 'kritieke kwetsbaarheden' in Citrix NetScaler. Met dat programma kunnen medewerkers en patiënten op afstand inloggen in het patiëntenportaal. Het expertisecentrum heeft de zorg geadviseerd om de systemen tijdelijk uit te schakelen of om ze scherper in de gaten te houden. Citrix heeft een update beschikbaar om het gat te dichten. Z-CERT adviseert de zorg om die te installeren. Patiënten zien gegevens niet

Het lijkt er dus op dat Amphia en ETZ ervoor kozen om de systemen uit te schakelen. Sinds zondagochtend kunnen patiënten van de ziekenhuizen hun eigen gegevens niet inzien. Ze kunnen niet inloggen op mijnAmphia en MijnETZ.

De twee ziekenhuizen zijn niet de enige: ook andere ziekenhuizen in Nederland hebben last van computerproblemen. Het Amphia spreekt in een bericht op de website van een ict-storing. "We werken aan een veilige oplossing", is de boodschap. Het ETZ schrijft dat het patiëntenportaal niet bereikbaar is. "Door signalen van een externe partij hebben we preventieve maatregelen genomen om problemen met onze systemen te voorkomen", noemt het Tilburgse ziekenhuis als reden. ChipSoft hack

In april werd softwaresysteem ChipSoft, dat ook patiëntenportalen voor ziekenhuizen aanbiedt, gehackt. Verschillende ziekenhuizen besloten daarop hun patiëntenportaal tijdelijk uit de lucht te halen. Dat gebeurde onder meer bij het Bravis-, Bernhoven-, Elkerliek- en Jeroen Bosch Ziekenhuis. Opvallend genoeg ondervonden het Amphia Ziekenhuis en het ETZ geen gevolgen van de hack. Zij maakten gebruik van systemen van Citrix en hoefden hun patiëntenportalen daarom niet uit te schakelen. Uiteindelijk zijn de Brabantse ziekenhuizen die met ChipSoft werken grotendeels ongeschonden aan de hack ontsnapt. Alleen van enkele huisartsenpraktijken werden gegevens buitgemaakt.