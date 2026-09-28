Zoveelste dixibrand in Breda: 'Je houdt je hart vast'

Opnieuw is er in de Bredase wijk Heuvelkwartier een dixi in brand gestoken. De mobiele toiletcabine aan de Jan Ligthartstraat brandde zondagnacht helemaal uit. Het is de zoveelste brand in de buurt van het Dr. Struyckenplein. Buurtbewoners maken zich zorgen en vermoeden dat er een pyromaan actief is. De politie onderzoekt of de branden iets met elkaar te maken hebben.

Vorig weekend brandden in de buurt van het winkelcentrum nog een auto, een dixi en een kliko uit, allemaal in dezelfde nacht. Van de oranje dixi van verhuurbedrijf Boels bleef zondagnacht weinig meer over dan een plak plastic, vastgesmolten aan de stoep. Het zijn maar twee voorbeelden van de vele branden in het Heuvelkwartier sinds het begin van dit jaar. Vooral mobiele toiletten moeten het ontgelden. Verveling

Een man die net boodschappen heeft gedaan, denkt dat er een pyromaan actief is in de buurt. "Dat denk ik wel ja, want het is langs alle kanten raak. Het wordt er niet veiliger op. Om een uur of tien, elf, als wij naar bed gaan, begint de leut." Volgens hem is verveling de belangrijkste oorzaak van het vandalisme. "Ik denk dat de jeugd geen kanten uit kan. Vroeger hadden ze een buurthuis hier, maar ze kunnen geen kant uit. Het hangt maar op straat."