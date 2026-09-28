Zoveelste dixibrand in Breda: 'Je houdt je hart vast'
Opnieuw is er in de Bredase wijk Heuvelkwartier een dixi in brand gestoken. De mobiele toiletcabine aan de Jan Ligthartstraat brandde zondagnacht helemaal uit. Het is de zoveelste brand in de buurt van het Dr. Struyckenplein. Buurtbewoners maken zich zorgen en vermoeden dat er een pyromaan actief is. De politie onderzoekt of de branden iets met elkaar te maken hebben.
Vorig weekend brandden in de buurt van het winkelcentrum nog een auto, een dixi en een kliko uit, allemaal in dezelfde nacht. Van de oranje dixi van verhuurbedrijf Boels bleef zondagnacht weinig meer over dan een plak plastic, vastgesmolten aan de stoep. Het zijn maar twee voorbeelden van de vele branden in het Heuvelkwartier sinds het begin van dit jaar. Vooral mobiele toiletten moeten het ontgelden.
Verveling
Een man die net boodschappen heeft gedaan, denkt dat er een pyromaan actief is in de buurt. "Dat denk ik wel ja, want het is langs alle kanten raak. Het wordt er niet veiliger op. Om een uur of tien, elf, als wij naar bed gaan, begint de leut."
Volgens hem is verveling de belangrijkste oorzaak van het vandalisme. "Ik denk dat de jeugd geen kanten uit kan. Vroeger hadden ze een buurthuis hier, maar ze kunnen geen kant uit. Het hangt maar op straat."
Verloedering
Een andere man ziet de buurt verloederen. Volgens hem blijven de mobiele toiletten te lang in de wijk staan en worden ze niet opgehaald als ze niet meer nodig zijn. "Er staat een gros aan dixi's en containers in de wijk. Je houdt je hart vast dat de boel niet in brand gestoken wordt."
Lang niet iedereen die Omroep Brabant op het Dr. Struyckenplein spreekt, weet van de vele branden. Veel mensen krijgen er weinig van mee. Wel zeggen de buurtbewoners zonder uitzondering dat ze met veel plezier in de wijk wonen, ondanks de dixibranden. "Je kunt moeilijk bij elke dixi een boa neerzetten."
Buurtonderzoek
Twee medewerkers van Strukton Milieutechniek proberen maandagochtend de resten van de dixi met een spade van de tegels los te steken. Dat kost behoorlijk wat moeite. Verderop doen agenten buurtonderzoek na de brand.
Een bewoner van de Jan Ligthartstraat heeft niets meegekregen van de brand, schuin tegenover zijn huis. "De politie vroeg of mijn deurbel video opneemt, maar helaas, ik kan ze niet helpen."
De politie onderzoekt of er een verband is tussen de vele dixibranden in de buurt. "Dit is inderdaad opvallend en dat zien wij ook", laat de politie weten. Meer kan de politie daar nog niet over zeggen.