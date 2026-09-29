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LIVE 112-nieuws | Meerdere invallen door arrestatieteams in Eindhoven, twee aanhoudingen | Mannen en vrouw onwel in huis in Drunen, met spoed naar ziekenhuis gebracht
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Liveblog
08:31
Meerdere invallen door arrestatieteams in Eindhoven, twee aanhoudingen
Meerdere arrestatieteams van de politie zijn dinsdagochtend huizen binnengevallen in Eindhoven. In alle vroegte reden zij een woonwijk binnen om de deur van een huis te forceren en twee mensen aan te houden. De invallen zijn onderdeel van een groot lopen onderzoek. Welk onderzoek is niet bekend.
07:05
Mannen en vrouw onwel in huis in Drunen, met spoed naar ziekenhuis gebracht
Twee mannen en een vrouw zijn dinsdagochtend vroeg met spoed naar een ziekenhuis gebracht nadat zij niet lekker waren geworden in een huis aan De Indus in Drunen.
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