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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Meerdere invallen door arrestatieteams in Eindhoven, twee aanhoudingen | Mannen en vrouw onwel in huis in Drunen, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

08:31

Meerdere invallen door arrestatieteams in Eindhoven, twee aanhoudingen

Meerdere arrestatieteams van de politie zijn dinsdagochtend huizen binnengevallen in Eindhoven. In alle vroegte reden zij een woonwijk binnen om de deur van een huis te forceren en twee mensen aan te houden. De invallen zijn onderdeel van een groot lopen onderzoek. Welk onderzoek is niet bekend.

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07:05

Mannen en vrouw onwel in huis in Drunen, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Twee mannen en een vrouw zijn dinsdagochtend vroeg met spoed naar een ziekenhuis gebracht nadat zij niet lekker waren geworden in een huis aan De Indus in Drunen.  

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