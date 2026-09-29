Na wapenstok wil Breda ook pepperspray voor boa’s: ‘Zo snel mogelijk’

Boa's in Breda moeten in de toekomst met pepperspray de straat op kunnen. De handhavers worden daar nu al voor getraind, zegt wethouder Eddie Förster. Om de veiligheid op straat te vergroten, krijgt het gebied rond het station en het Valkenbergpark bovendien een vaste boa-post en komen er extra handhavers bij. Die vinden blijkt alleen lastig, want veel boa's vertrekken naar de politie.

Breda wil de komende jaren extra inzetten op veiligheid. Dat moet vooral zichtbaar worden rond het station, de Willemstraat en het Valkenbergpark. In dat gebied wordt volgens de gemeente veel onveiligheid ervaren. Daarom komt er een vaste plek voor boa's. De Willemstraat, tussen het station en het Valkenbergpark in, is volgens Förster een serieuze optie. De gemeente zou daar bijvoorbeeld een ruimte kunnen huren waar handhavers kunnen samenkomen en ook zorgpartijen terechtkunnen.

"Je gaat in ieder geval een plek hebben waar mensen naartoe kunnen als ze vragen hebben, maar waar ze ook direct om hulp kunnen vragen", zegt Förster. Volgens hem hoort de gemeente regelmatig dat er iets gebeurt op het moment dat er net geen boa in de buurt is.

Hoe vaak de post bemand wordt, moet nog worden uitgewerkt. "Dit is dé plek in de hele gemeente waar op dit moment de meeste handhavers zijn", zegt Förster over het stationsgebied. "Tegelijkertijd merk je dat het zelfs met dat aantal nog niet genoeg voelt. En daar willen we echt wat aan doen."

De korte wapenstok van een boa (foto: Omroep Brabant).

Afgelopen week zijn mede daarom dertien nieuwe boa's begonnen in Breda. Maar dat zijn niet allemaal éxtra handhavers. Een deel is nodig om vertrokken medewerkers te vervangen. Breda hoopt de komende tijd nog meer handhavers aan te stellen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "Ik zie vooral dat het laatste jaar heel veel boa's overstappen naar de politie", vertelt de wethouder. "Dat was altijd al zo, maar nu nog veel meer." Toch ziet hij daarin ook iets positiefs. "Dat zegt iets over hoe professioneel onze boa-organisatie is. Ik zie het als een voordeel."

"We willen de pepperspray zo snel mogelijk."