Slachtoffer steekpartij Eindhoven nog in het ziekenhuis, vijftal nog vast

Eén van de slachtoffers die zaterdagavond gewond is geraakt bij de steekpartij aan de Remichweg in Eindhoven, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het andere slachtoffer mocht maandag naar huis. De vijf verdachten zitten nog altijd vast, zo laat de politie dinsdag weten.

Het tweetal zat volgens de politie in een auto toen zij van de weg werden gereden door een andere auto. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Daarop stapten de belagers uit meerdere auto's. Ze hebben ook de auto van de slachtoffers zwaar beschadigd, onder meer de ruiten gingen kapot.

Het ging zaterdagavond mis op de Remichweg toen een 18-jarige man en een 14-jarige jongen werden aangevallen door een grote groep belagers.

Eén van de slachtoffer bloedde zo hevig dat een agent een tourniquet moest aanbrengen om het bloeden te stoppen.

Een derde jongen, een 14-jarige uit Geldrop, heeft na het geweld aangifte gedaan van bedreiging met een vuurwapen door een van de belagers. Hij zat kort daarvoor nog in de auto van de slachtoffers, maar was uitgestapt vlak voordat die van de weg werd gereden.

Aanhouding op A16

De aanvallers gingen er na het geweld in meerdere auto's vandoor. Omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bij de politie bekend was, konden vijf verdachten later op de A16 bij Zevenbergschen Hoek worden aangehouden.

Het gaat om mannen van tussen de 21 en 31 jaar uit Zoetermeer, Goes, Alkmaar en Delft. Van één verdachte is de woonplaats niet bekend. De vijf verdachten zitten dinsdag nog vast, meldt de politie.

Het onderzoek naar het geweld is nog in volle gang.