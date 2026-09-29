Doodgeschoten ezel Pleun krijgt beeld, onderzoek politie duurt nog weken

De doodgeschoten ezel Pleun van het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is geëerd met een beeld. Een groothandel uit Best schonk de ijzeren ezel met veulentje aan de opvang. De politie laat dinsdag weten dat het onderzoek naar de gewelddadige dood van Pleun nog weken gaat duren.

“Tranen! Ik moest huilen”, zo reageert Marlhene Mouws van Het Ezelpaleis op het eerbetoon. “Zo lief. Ik wist bij God niet wat ik moest zeggen. Soms is dankjewel niet genoeg.” De twee beelden (van 1.20 meter en 40 centimeter hoog) krijgen een mooie plek op de opvang. Ze staan symbool voor het overleden veulen Pleun en moederezel Saartje. Camera’s cadeau

De kunstwerken zijn niet het enige cadeau dat de opvang ontving. Zo kreeg Het Ezelpaleis ook beveiligingscamera’s. En er zijn ook kleine schilderijtjes van Pleuntje gemaakt. Marlhene is er "echt heel blij mee", zo laat ze weten. Het twee weken oude veulentje verdween begin deze maand uit de ezelopvang in Baarle-Nassau. Een dag later werd ze dood in de wei teruggevonden. Ze was zwaar toegetakeld en had een schotwond.

Over de dood van Pleun zijn nog veel vragen. “Het is wachten op de uitkomst van de sectie en dit kan nog wel enkele weken duren”, laat een politiewoordvoerder dinsdag weten, op een reeks vragen van Omroep Brabant. “Voorlopig heb ik hier dus nog geen informatie over.” 'Speld in een hooiberg'

Ook Marlhene zegt nog niks nieuws gehoord te hebben. “Het is voor de politie zoeken naar een speld in een hooiberg. Ze maken er wel serieus werk van.” De ezel wordt na het onderzoek gecremeerd en de as zal volgens Marlhene terugkeren naar de opvang. Het gemis is nog altijd groot. “Het is een groot trauma. Ik durf nog altijd niet naar de wei. Het begint nu pas allemaal in te dalen.”

Baby-ezel Pleun (foto: het Ezelparadijs).