Ggz-medewerker bijna doodgeslagen door patiënt, tbs met dwang opgelegd
Patrick H. (51) moet twee jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging voor een poging tot doodslag op een verpleegkundige van Huize Padua in Boekel. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. De officier van justitie had 28 maanden cel geëist. De rechtbank vindt vier maanden minder genoeg, omdat H. sterk verminderd toerekeningsvatbaar is en na zijn straf ook nog naar een tbs-kliniek moet.
Het ging op 24 oktober 2025 helemaal mis. H. was het niet eens met de gang van zaken en viel verpleegkundige Jan aan. Hij sloeg hem zeker twintig keer op zijn hoofd, ramde zijn hoofd op een marmeren bank, schopte tegen zijn hoofd en lijf en probeerde hem te wurgen.
Alarmknop werkte niet
Volgens de rechtbank was H. echt van plan om Jan te doden. Dat Jan het overleefde, is niet aan H. te danken, maar alleen aan het snelle optreden van zijn collega's, zegt de rechtbank.
Als vier collega's H. niet van Jan hadden afgetrokken, was hij waarschijnlijk niet gestopt. De aanval duurde ook extra lang, omdat de alarmknop van een collega niet werkte. Zij moest verderop in de instelling hulp halen.
Boos om isoleercel
H. verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling van de ggz-instelling, omdat hij schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis heeft. Op 24 oktober was hij boos, omdat hij in een isoleercel was gezet nadat hij medewerkers met een schaar had bedreigd.
Jan en zijn collega zagen tijdens een luchtmoment dat H. zich vervelend en opstandig gedroeg en riepen hem naar binnen. Volgens een getuige zei H. toen: "Ik ben helemaal klaar met jou, jij gaat eraan." Daarna viel hij Jan meteen aan. Jan ging direct knock-out, maar H. bleef slaan en wurgen.
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Tijdens de rechtszaak vertelde H. dat hij niet meer precies wist waarom hij dat deed. Hij wist nog wel dat hij boos was omdat hij in een isoleercel was gezet, bijna naakt en zonder tv of andere afleiding. "Ik wilde niet terug naar het hol, maar wat ik toen deed, weet ik niet meer zo goed", vertelde hij. Wel zei hij dat hij het "jammer vond dat het zo gelopen is".
Signaal van rechtbank
De rechtbank rekent H. de poging tot doodslag extra zwaar aan, omdat het slachtoffer in de zorg werkt. Daarmee wil de rechtbank laten zien dat geweld tegen zorg- en hulpverleners niet wordt geaccepteerd.
Volgens de rechtbank was H. al lange tijd achterdochtig en wantrouwig voordat hij Jan aanviel. "H. ervaarde dat hij gediscrimineerd en uitgelachen werd, waardoor hij vond dat hij voor zichzelf moest opkomen", schrijft de rechtbank in het vonnis. Maar daarbij ging hij "volledig over alle grenzen heen".
Verpleegkundige Jan krijgt ruim 30.000 euro voor materiële en immateriële schade.
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