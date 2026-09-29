Ggz-medewerker bijna doodgeslagen door patiënt, tbs met dwang opgelegd

Patrick H. (51) moet twee jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging voor een poging tot doodslag op een verpleegkundige van Huize Padua in Boekel. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. De officier van justitie had 28 maanden cel geëist. De rechtbank vindt vier maanden minder genoeg, omdat H. sterk verminderd toerekeningsvatbaar is en na zijn straf ook nog naar een tbs-kliniek moet.

Het ging op 24 oktober 2025 helemaal mis. H. was het niet eens met de gang van zaken en viel verpleegkundige Jan aan. Hij sloeg hem zeker twintig keer op zijn hoofd, ramde zijn hoofd op een marmeren bank, schopte tegen zijn hoofd en lijf en probeerde hem te wurgen.

Alarmknop werkte niet

Volgens de rechtbank was H. echt van plan om Jan te doden. Dat Jan het overleefde, is niet aan H. te danken, maar alleen aan het snelle optreden van zijn collega's, zegt de rechtbank.

Als vier collega's H. niet van Jan hadden afgetrokken, was hij waarschijnlijk niet gestopt. De aanval duurde ook extra lang, omdat de alarmknop van een collega niet werkte. Zij moest verderop in de instelling hulp halen.

Boos om isoleercel

H. verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling van de ggz-instelling, omdat hij schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis heeft. Op 24 oktober was hij boos, omdat hij in een isoleercel was gezet nadat hij medewerkers met een schaar had bedreigd.