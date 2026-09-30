Willem II-hooligans winnen meeste bosgevechten, deelnemers steeds jonger

Hooligans van Willem II hebben de afgelopen jaren het vaakst meegedaan aan illegale bosgevechten met vechters van andere clubs. Ook staan ze op de eerste plek als het gaat om de meeste gewonnen gevechten. Dit blijkt uit gegevens die worden bijgehouden op de website Hoolsrank.com. Een onderzoeker ziet daarnaast een trend als het gaat om bosgevechten: de deelnemers worden steeds jonger, soms zijn ze zelfs minderjarig.

De Tilburgse hooligans van Willem II deden sinds 2016 mee aan 41 gevechten, allemaal in het bos. Het laatste gevecht was op 30 augustus, tegen hooligans van het Belgische Standard Liège. Van die gevechten wonnen ze er 28, het meest van allemaal. Ook hooligans van andere Brabantse clubs vechten erop los. Onlangs vochten hooligans van PSV nog tegen VVV-Venlo (27 september) en Dordrecht (26 september). In augustus vochten hooligans van RKC Waalwijk vier keer: tegen Lierse, PEC Zwolle, Lommel en TOP Oss, en Dordrecht. Betrouwbaarheid boven winst

Deze gegevens zijn niet bij een breed publiek bekend, maar worden wel tot in detail gedeeld op Hoolsrank.com. Daarop staan talloze statistieken, zoals de duur van de gevechten, het aantal deelnemers en hun leeftijd. Groepen worden aangeduid met de naam van een voetbalclub, of alleen met de woonplaats.

Vechters van de groep uit Waalwijk (foto: Instagram).

Op een besloten Instagramaccount worden (geanonimiseerde) foto's van de vechters gedeeld. De datums van de gevechten komen overeen met de gegevens op Hoolsrank. Onderzoeker Joey Wolsink deed onderzoek naar dit soort gevechten en kent de website. Hoewel de Tilburgers de meeste gevechten wonnen, staan ze toch op plek 3 van de ranglijst.

Wolsink: "Om hoog in de ranking te komen is betrouwbaarheid nog veel belangrijker dan winnen. Dus: kom je op tijd en houd je je aan de afspraken, zoals de afspraak om geen wapens mee te nemen. Het telt allemaal mee." Op de site staat inderdaad een uitgebreide uitleg over hoe de score wordt berekend.

Drive om te vechten

Maar wie komen er eigenlijk op dit soort gevechten af? Wolsink: "Dat zijn mensen uit alle lagen van de samenleving met verschillende achtergronden. Maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn uit op sensatie en hebben een drive om te vechten."

Vechters van de groep uit Breda (foto: Instagram).

Volgens de onderzoeker willen de vechters een podium voor zichzelf creëren buiten het zicht van de politie. Wolsink ziet de bosgevechten wel als iets totaal anders dan de bekende vechtpartijen in en rond een stadion. Hij noemt het "gezonde rivaliteit": alles is grondig georganiseerd en de sfeer is vaak goed. "Vaak drinken ze naderhand met z'n allen nog een biertje op een terras. Ze zijn best wel netjes."

'Geen interesse om mee te werken'

Wie er precies achter de gevechten van Willem II of andere Brabantse clubs zit, blijft onduidelijk. Op Hoolsrank worden de vechters uit Tilburg aangeduid als KS79. Dat is een supportersclub die in het verleden betrokken was bij een incident met vuurwerk en in coronatijd de aandacht trok met een spandoek tegen de politie. "Ik weet uit ervaring dat zij niet met de media willen praten, ook niet anoniem", zegt iemand van een andere vereniging die een stadionvak deelt met de leden van KS79. "Er is geen interesse om hieraan mee te werken", laat een ander weten. Willem II reageerde niet op vragen van Omroep Brabant. Volgens weer een andere supporter bestaat KS79 niet meer.