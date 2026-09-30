Steekpartij Eindhoven: vier verdachten vrij, één naar rechter

Vier van de vijf mannen die zijn opgepakt na een steekpartij in Eindhoven zijn weer vrij. Dat meldt de politie. Ze blijven wel verdachte in de zaak. De vijfde verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer vast blijft. Bij de steekpartij raakten zaterdagavond een 18-jarige man en een 14-jarige jongen gewond.

Het ging mis op de Remichweg . Volgens de politie zaten de twee slachtoffers in een auto toen een andere auto hen van de weg reed. Hun auto kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal.

Aanval door groep

Daarna stapte een grote groep belagers uit meerdere auto's en viel het tweetal aan. Ook de auto van de slachtoffers raakte zwaar beschadigd: onder meer de ruiten gingen kapot.

Een van de twee slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. Het andere slachtoffer mocht maandag naar huis.

Aanhouding op A16

De aanvallers vluchtten na het geweld in meerdere auto's. De politie kende het kenteken van een van de vluchtauto's. Daardoor kon ze later vijf verdachten aanhouden op de A16 bij Zevenbergschen Hoek.

Het gaat om mannen van 21 tot 31 jaar uit Zoetermeer, Goes, Alkmaar en Delft. Van één verdachte is de woonplaats niet bekend. Welke verdachte nog vastzit, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Volgens de politie is niet vastgesteld dat er is geschoten.