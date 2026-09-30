Gevangene steekt bewaarder in hals en krijgt jaar cel én tbs met dwang

Mark B. (33) moet een jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging, omdat hij een bewaarder in de gevangenis in Vught met een zelfgemaakt mes in de hals stak. De rechtbank in Den Bosch vindt poging tot doodslag bewezen en deed woensdag uitspraak. De bewaarder overleefde de aanval, maar het had heel anders kunnen aflopen, zegt de rechtbank.

B. stak de bewaarder op tweede kerstdag uit het niets. Met het zelfgemaakte mes sneed hij de hals van de bewaarder open. Gelukkig voor de bewaarder kwam er snel hulp en kon B. zijn cel in worden geduwd. De bewaarder raakte gewond, maar had geluk: door de kraag van zijn uniform kwam het mes niet zo diep.

'Giftige cocktail'

"Gelukkig bleek het letsel mee te vallen, maar dat was niet aan Mark B. te danken", zei de rechter bij de uitspraak.

Volgens de rechtbank heeft B. een "giftige cocktail aan psychische problemen". De rechtbank vindt hem daarom fors verminderd toerekeningsvatbaar: de daad kan hem maar voor een klein deel worden aangerekend. Normaal zou het steken van een bewaarder een jarenlange celstraf opleveren, maar nu vindt de rechtbank een jaar cel genoeg.

B. moet zo snel mogelijk beginnen aan zijn behandeling in een tbs-kliniek, vindt de rechtbank. Volgens het vonnis is hij een acuut gevaar voor zichzelf en anderen. "En niemand is erbij gebaat dat hij dan eerst jarenlang zonder behandeling in een cel zit."