Gevangenismedewerker gewond na steekincident in PI Vught

Een gedetineerde van de PI Vught heeft vrijdagmiddag een gevangenismedewerker verwond. Dat meldt Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) desgevraagd aan Omroep Brabant. De medewerker raakte gewond nadat hij of zij met een scherp voorwerp werd gestoken. Deze medewerker moest voor controle naar het ziekenhuis.

De man verbleef op de ISD-afdeling, de Inrichting voor Stelselmatige Daders. Deze afdeling is bedoeld voor veelplegers, ook wel draaideurcriminelen genoemd, die herhaaldelijk de wet overtreden.

Vaker mis

Met de ISD-maatregel kunnen meerderjarige veelplegers maximaal twee jaar worden vastgehouden. In die periode kunnen zij geen nieuwe strafbare feiten plegen. De maatregel geldt als een bijkomende straf en niet als hoofdstraf.

Het is dit jaar niet de eerste keer dat het misgaat in de PI Vught. Drie weken geleden gijzelde Corné H. drie medewerkers van de gevangenis. Een week geleden stichtte een patiënt brand in zijn cel, in juli klom een gevangene op het dak en in februari werd advocaat Fred van Rossem aangevallen en bijna gewurgd door een cliënt.