Asielzoekers blijven twee maanden langer in Van der Valk-hotel Uden
Asielzoekers in het Van der Valk-hotel in Uden mogen daar twee maanden langer blijven wonen. De bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) aan de Boekelsedijk heeft vertraging opgelopen. Daarom vroeg het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Maashorst om de tijdelijke opvang in het hotel te verlengen. De gemeente gaat daarmee akkoord.
"Humane opvang staat voorop", zegt wethouder Cock de Jong. "Fijn dat deze mensen op de huidige locatie kunnen blijven. Ik kijk uit naar het moment dat de bewoners hun intrek nemen op de nieuwe locatie aan de Boekelsedijk."
Oorzaken vertraging
In juli werd al duidelijk dat de bouw van het azc uitliep. De oplevering schoof van 1 oktober twee maanden op. Dat kwam onder meer doordat de fundering moest worden aangepast. Ook duurde het langer om een vergunning te krijgen voor een tijdelijke biogasinstallatie, en waren er problemen met de levering van woonunits.
Alle woonblokken staan er nu, laat de gemeente weten. De bouwers zijn begonnen met de afwerking van de binnenkant. Op het buitenterrein komen de komende weken speelvoorzieningen en gras. In november worden de woningen, dienstgebouwen en kantoren ingericht.
Omwonenden naar rechter
De komst van het azc zorgt nog altijd voor veel onrust bij omwonenden. Acht buurtbewoners stapten naar de rechter tegen de bouwvergunning. Begin september behandelde de rechtbank in Den Bosch de zaak.
De rechtbank deed daarna een tussenuitspraak. De gemeente Maashorst moet beter omschrijven wie er naar de opvang komen. Ook moet de gemeente beter onderbouwen wat het azc betekent voor de verkeersveiligheid in de buurt.
De rechtbank verwacht half november de einduitspraak te doen. Tot die tijd blijft onduidelijk of de vergunning uiteindelijk helemaal overeind blijft.