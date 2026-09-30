Asielzoekers blijven twee maanden langer in Van der Valk-hotel Uden

Asielzoekers in het Van der Valk-hotel in Uden mogen daar twee maanden langer blijven wonen. De bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) aan de Boekelsedijk heeft vertraging opgelopen. Daarom vroeg het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Maashorst om de tijdelijke opvang in het hotel te verlengen. De gemeente gaat daarmee akkoord.

"Humane opvang staat voorop", zegt wethouder Cock de Jong. "Fijn dat deze mensen op de huidige locatie kunnen blijven. Ik kijk uit naar het moment dat de bewoners hun intrek nemen op de nieuwe locatie aan de Boekelsedijk." Oorzaken vertraging

In juli werd al duidelijk dat de bouw van het azc uitliep. De oplevering schoof van 1 oktober twee maanden op. Dat kwam onder meer doordat de fundering moest worden aangepast. Ook duurde het langer om een vergunning te krijgen voor een tijdelijke biogasinstallatie, en waren er problemen met de levering van woonunits.