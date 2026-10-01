Weer gaat Eindhoven in de fout met een straatnaambord

Opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een 'e' op de plek van de tweede 'a'. Twee maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein.

De Agamemnonlaan heeft een nieuw straatnaambord gekregen. Maar de machtige Griekse koning, naar wie de laan vernoemd is, heet in de wijk Oude Gracht nu net even anders. De Agamemnonlaan is de Agememnonlaan geworden.

Een bewoner van de wijk merkte de fout op en plaatste hierover een bericht op LinkedIn. In een reactie onder dat bericht laat de gemeente Eindhoven weten dat de fout zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd.

Vaker gebeurd

Het is niet de eerste keer dat er een letter verkeerd staat. Zo ontbrak er twee maanden geleden ook een letter op drie straatnaamborden van het recent opgeknapte Wilhelminaplein in het centrum van Eindhoven.

Ook waren er op de Leenderweg pijlen geplaatst die de verkeerde kant op wezen. Volgens het verkeersbord moesten auto's van rechts invoegen op de linkerbaan, maar de nieuw aangebrachte pijlen op de weg zeiden juist het tegenovergestelde.

Op vragen van Omroep Brabant over hoe dit kan en of de gemeente iets gaat doen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, heeft Eindhoven nog niet gereageerd. Het is dus onduidelijk of er iets zal veranderen.