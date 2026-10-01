Opsteker voor Peter Gillis: 20,6 miljoen euro geboden op Prinsenmeer

20,6 miljoen euro: dat is het hoogste bod op vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis in Ommel. Dat is ruim 3 miljoen euro meer dan de taxatiewaarde. Bij de gedwongen veiling kwamen vijftien biedingen binnen. Of de hoogste bieder het park ook mag kopen, beslist schuldeiser Marc van Rooi.

Van Rooi laat donderdag drie parken van Gillis veilen: Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Gillis heeft bij hem een schuld van ruim 27 miljoen euro. Sinds januari 2025 betaalt hij geen cent meer voor de lening. Daarom wil Van Rooi zijn geld terug.

Opsteker voor Gillis

Prinsenmeer werd getaxeerd op zo'n 17 miljoen euro. Tot woede van Gillis: hij vindt dat het park twee keer zoveel waard is. Het hoogste bod ligt dus ruim 3 miljoen euro boven de taxatiewaarde. Dat is een opsteker voor Gillis.

Gillis wilde donderdag niet reageren op de veiling. 'Geen interesse', laat hij weten in een appje. Woensdag zei hij bij het gerechtshof in Den Bosch nog dat hij de veiling online zou volgen. "Ik hoop dat het genoeg opbrengt om de schuld af te lossen. Ik hoop heel veel. Ik denk dat het mooie parken zijn."