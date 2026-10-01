Opsteker voor Peter Gillis: 20,6 miljoen euro geboden op Prinsenmeer
20,6 miljoen euro: dat is het hoogste bod op vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis in Ommel. Dat is ruim 3 miljoen euro meer dan de taxatiewaarde. Bij de gedwongen veiling kwamen vijftien biedingen binnen. Of de hoogste bieder het park ook mag kopen, beslist schuldeiser Marc van Rooi.
Van Rooi laat donderdag drie parken van Gillis veilen: Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Gillis heeft bij hem een schuld van ruim 27 miljoen euro. Sinds januari 2025 betaalt hij geen cent meer voor de lening. Daarom wil Van Rooi zijn geld terug.
Opsteker voor Gillis
Prinsenmeer werd getaxeerd op zo'n 17 miljoen euro. Tot woede van Gillis: hij vindt dat het park twee keer zoveel waard is. Het hoogste bod ligt dus ruim 3 miljoen euro boven de taxatiewaarde. Dat is een opsteker voor Gillis.
Gillis wilde donderdag niet reageren op de veiling. 'Geen interesse', laat hij weten in een appje. Woensdag zei hij bij het gerechtshof in Den Bosch nog dat hij de veiling online zou volgen. "Ik hoop dat het genoeg opbrengt om de schuld af te lossen. Ik hoop heel veel. Ik denk dat het mooie parken zijn."
Miljoenen
Prinsenmeer ging donderdag als eerste onder de hamer. Het openingsbod was 10.000 euro, maar binnen een halve minuut stond het al op 10,5 miljoen euro. Na vijftien biedingen stond de teller op 14,6 miljoen euro.
Daarna ging er 8 miljoen euro bovenop en liep de teller terug. Bij 20,6 miljoen euro drukte een bieder op 'mijn' en sloot de veiling.
Dat betekent nog niet dat het park ook voor dat bedrag wordt verkocht. Van Rooi heeft een week de tijd om te kijken aan wie hij het park gunt. Donderdagmiddag kunnen bieders bovendien nog bieden op een combinatie van alle drie de parken.
Veiling andere parken
De veiling van de andere parken wordt om 12.00 uur hervat. Als er in totaal 28 miljoen euro wordt geboden voor de drie parken, is Gillis van zijn schuld bij Van Rooi af.
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