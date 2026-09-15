Schuld van Peter Gillis loopt op tot boven 27 miljoen: 'Het geduld is op'

Peter Gillis blijkt al 21 maanden geen cent meer te betalen aan schuldeiser Marc van Rooi. Dat is duidelijk geworden tijdens een kort geding over de veiling van drie vakantieparken in de rechtbank van Den Bosch. De schuld van Gillis is inmiddels opgelopen tot boven de 27 miljoen euro. Elke maand komt daar 70.000 euro bij.

Peter Gillis (64) heeft ruim twintig miljoen euro geleend bij Marc van Rooi, directeur van vleesbedrijf Van Rooi Meat in Helmond. Maar nu Peter Gillis sinds januari 2025 de rente niet meer betaalt, dreigen Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg op 1 oktober gedwongen geveild te worden. Arbeidsmigranten huisvesten

Tot zover is er geen discussie tussen Gillis en Van Rooi. "Ja, ik moet betalen", zegt Gillis. Het draait in de rechtbank allemaal om de taxatiewaarde van de parken. Zo is Prinsenmeer getaxeerd op zo'n 17 miljoen euro. Gillis vindt dat veel te laag en eist een nieuw taxatierapport. Hij wil dat de veiling met drie maanden wordt uitgesteld. Volgens de advocaat van Gillis maakt Van Rooi misbruik van zijn bevoegdheid. Het kamp-Gillis denkt dat de veiling plaatsvindt omdat Van Rooi of een bevriende partij het park voor weinig geld wil kopen. "Zo is de taxatiewaarde veel te laag. Van Rooi heeft daar belang bij. Hij heeft een vleesverwerkingsbedrijf waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn en hij heeft huisvesting nodig."

Engelengeduld

Marc van Rooi heeft helemaal geen interesse in Prinsenmeer, zegt advocaat Bas Martens. "Dat er ooit interesse was, betekent niet dat er nog altijd interesse is. Mijn cliënt heeft helemaal geen belangstelling." Volgens Martens wil Van Rooi gewoon zijn geld terug. "Mijn cliënt heeft engelengeduld gehad. Er zijn telkens loze beloftes gedaan, maar er is nooit iets nagekomen." Zo zou Gillis in oktober 2025 hebben afgesproken binnen een maand alles af te lossen. "Het geduld is nu op." Volgens advocaat Martens is de schuld opgelopen tot boven de 27 miljoen euro. Daar komen de kosten van de veiling, zo'n 300.000 euro, nog bij. "Gillis is in januari 2025 gestopt met het betalen van de rente. In februari en april 2026 hebben ze al taxatierapporten gekregen, maar ze zijn nooit met een eigen taxatierapport gekomen." 70.000 euro per maand

De veiling uitstellen is geen optie, zegt de advocaat van Van Rooi. "Elke dag lopen de kosten op en er is geen zicht op een vrijwillige betaling door Gillis." Zo bedraagt de rente elke maand 70.000 euro. "Daarnaast daalt de waarde van de parken met de dag. Want er wordt op dit moment geen, of geen goed, onderhoud gepleegd." Gillis is bang dat hij door deze volgens hem te lage taxatiewaarde met een restschuld blijft zitten. "Ook de Belastingdienst wordt benadeeld als de parken voor een veel te laag bedrag worden verkocht", zegt zijn advocaat in de rechtbank. "En andere schuldeisers hebben dan ook het nakijken. Een te lage opbrengst is dus in niemands belang." De rechter doet binnen veertien dagen uitspraak. Dan wordt duidelijk of de veiling wordt uitgesteld.