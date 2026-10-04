Elektrisch vliegen moet 120.000 zakenreizigers naar Seppe brengen

Breda International Airport in Bosschenhoofd wil een serieuze speler worden in het internationale zakenverkeer. Met een passagiersterminal, een langere landingsbaan en vooral elektrische vliegtuigen mikt het vliegveld op zo'n 120.000 zakelijke passagiers per jaar in 2049. Dan bestaat 'Seppe', zoals het vliegveld in de volksmond nog vaak heet, honderd jaar.

Het klinkt ambitieus voor een vliegveld waar nu nog maar een paar honderd zakelijke passagiers per jaar gebruik van maken. Toch moet Seppe volgens directeur Jan Voeten de komende jaren flink veranderen. "Elektrisch vliegen is schoon, goedkoper en enorm veel stiller." Het vliegveld wil een knooppunt worden in een nieuw netwerk van kleinere luchthavens in Europa. Elektrische vliegtuigen spelen daarin een belangrijke rol. Verschillende fabrikanten werken aan toestellen die straks ongeveer negen passagiers kunnen vervoeren.

"Hier kun je straks twintig minuten na het parkeren van je auto in het vliegtuig zitten."

Een van de modellen waar het vliegveld naar kijkt, vliegt volgens Voeten zo'n 350 kilometer per uur en heeft een bereik van ongeveer 400 kilometer. De verwachting is dat deze toestellen rond 2030 de lucht in kunnen. Vanaf Breda International Airport kun je dan vliegen naar vergelijkbare vliegvelden in de buurt van bijvoorbeeld Londen, Parijs of Frankfurt. "We voorzien in een behoefte waaraan grote luchthavens zoals Schiphol of Rotterdam niet kunnen voldoen", zegt Voeten.

Directeur Jan Voeten van Breda International Airport bij een landingslicht op het vliegveld in Bosschenhoofd (foto: Erik Peeters/Omroep Brabant).

Voor kortere afstanden van zo'n 100 kilometer ziet het vliegveld kansen voor bemande drones. Met zulke luchttaxi's kunnen in de toekomst mogelijk passagiers reizen tussen steden als Rotterdam, Breda en Antwerpen. Volgens Voeten draait het om snelheid en gemak. "Hier kun je straks twintig minuten na het parkeren van je auto in het vliegtuig zitten." Omdat er steeds maar een paar passagiers tegelijk reizen, zijn er volgens hem nooit wachtrijen. "De laatste hangar aan het einde van de startbaan is nu al groot genoeg om in de toekomst alle passagiers af te handelen. Geen winkeltjes of flauwekul, want daar zitten de mensen niet op te wachten."

De omslag komt volgens Voeten niet alleen door nieuwe techniek. Het vliegveld draait al jaren verlies. "Het is heel moeilijk om in de zwarte cijfers te komen. Daarom is een andere richting ook economisch noodzakelijk." Toch blijft de recreatieve luchtvaart belangrijk. "Dat is onze kale boterham. We kunnen daarom niet zonder."

Deze hangar op Breda International Airport in Bosschenhoofd is geschikt als toekomstige passagiersterminal (foto: Erik Peeters/Omroep Brabant).

Om de plannen waar te maken, moet het vliegveld flink op de schop. Voor de zwaardere elektrische vliegtuigen moet de landingsbaan ruim 200 meter langer worden. De grond daarvoor is al gekocht. Het vliegveld is ook al begonnen met een proef met zogeheten PAPI-landingslichten. Daarmee kunnen vliegtuigen onder een steilere hoek landen en opstijgen. Dat moet de overlast voor de omgeving beperken. Daarnaast wil de luchthaven bij landingen meer gps gebruiken. Zo kan er ook bij slechter weer gevlogen worden en blijft het vliegveld langer open.

"Als we nu niet opstappen, missen we straks de boot."

Voor alle plannen moet het huidige luchthavenbesluit worden aangepast. "Dat proces is gestart. Wanneer de provincie akkoord gaat, kan ook de omgevingsvergunning worden afgegeven. Het zijn allemaal stappen waar we doorheen moeten om aan de regels te voldoen. We houden rekening met minimaal twee jaar voor het doorlopen van alle procedures", zegt Voeten. Hij ziet het vliegveld als een aanwinst voor de regio. "We zijn een belangrijke toegevoegde waarde voor de regionale economie met een unieke vorm van mobiliteit. Daarmee zijn we aantrekkelijk voor bedrijven die zich hier willen vestigen. We willen klaar zijn voor de toekomst. Als we nu niet opstappen, missen we straks de boot."