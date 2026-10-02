Bredanaars hopen dat iconische festivals en evenementen overeind blijven
De verhoging van de vergunningskosten voor evenementen in Breda maakt op straat de tongen los. Mensen moeten er niet aan denken dat de Grote Optocht of het Breda Jazz Festival mogelijk uit de stad verdwijnen. “Het zijn dingen die erbij horen. Die festivals maken Breda.”
De gemeente wil de kosten voor een vergunning verhogen met 112 procent. Voor evenementen zoals de Grote Optocht en het Breda Jazz Festival betekent dat dat de kosten stijgen van 17.000 euro naar bijna 37.000 euro. Dat brengt grote gevolgen met zich mee. Zo groot zelfs dat het voortbestaan van de Grote Optocht in gevaar is.
Verschillende politieke partijen reageren kritisch op het voornemen van het gemeentebestuur. Ook de Bredanaars op straat hopen dat dat scenario niet uitkomt. "Ik zou dat heel jammer vinden. Ik carnaval al mijn hele leven hier", reageert een vrouw.
"Die optocht hoort bij Breda. Dat is altijd al zo geweest", reageert een andere vrouw, die samen met een vriendin in het centrum aan het winkelen is. Een man zegt: "Ondenkbaar. Het hoort bij de stad. Als ze verdwijnen, breken er rellen uit, denk ik", grapt hij.
Ook het nieuws dat het Jazz Festival zwaar getroffen lijkt te worden, valt niet goed. "Ik zou het heel erg vinden. Als ik zie wat voor een feest het is en hoeveel mensen het samenbrengt en verbindt. Het is hetzelfde als Breda zonder carnaval of Breda zonder NAC. Dat gaat helemaal niet."
Bovendien bewaart de vrouw goede herinneringen aan het evenement. "Ik heb mijn man daar bijna 45 jaar geleden leren kennen. Dat was tijdens een van de eerste edities. We gaan er nog altijd naartoe, want we wonen in de buurt. Heerlijk."
"We hebben geprobeerd om de stijging beperkt te houden, maar helaas... alles wordt duurder."
Volgens wethouder Arjen van Drunen was de verhoging nodig omdat Breda de afgelopen jaren maar een klein deel van de kosten rond vergunningsaanvragen had doorberekend. Nu wordt ongeveer twintig procent van de legeskosten gedekt. "We hebben geprobeerd om de stijging beperkt te houden, maar helaas... alles wordt duurder", zei hij eerder tegen Omroep Brabant.
Volgens de wethouder zijn zelfs na de verhoging nog niet alle kosten gedekt. Breda wil de komende jaren richting kostendekkende tarieven gaan.
Verschillende mensen op straat vinden dat die evenementen juist bij de stad horen. "Het is een studentenstad, dus al die festivals horen erbij", zegt iemand. Een ander reageert: "Het kenmerkt Breda juist dat wij evenementen weten te organiseren. De optocht is iets heel moois. Dat geldt ook voor het Jazz Festival. Je ontmoet en ontvangt mensen uit de hele omgeving. Het heeft echt iets cultureels."
Een man maakt zich zorgen over de toekomst van evenementen in Breda. "We zijn een grote, toeristische stad en die heeft evenementen nodig. Het moeten er juist meer worden in plaats van minder."