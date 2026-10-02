Verhoging vergunningskosten zorgt voor onrust: 'Festivals maken Breda'

De verhoging van de vergunningskosten voor evenementen in Breda maakt op straat de tongen los. Mensen moeten er niet aan denken dat de Grote Optocht of het Breda Jazz Festival mogelijk uit de stad verdwijnen. “Het zijn dingen die erbij horen. Die festivals maken Breda.”

De gemeente wil de kosten voor een vergunning verhogen met 112 procent. Voor evenementen zoals de Grote Optocht en het Breda Jazz Festival betekent dat dat de kosten stijgen van 17.000 euro naar bijna 37.000 euro. Dat brengt grote gevolgen met zich mee. Zo groot zelfs dat het voortbestaan van de Grote Optocht in gevaar is. Verschillende politieke partijen reageren kritisch op het voornemen van het gemeentebestuur. Ook de Bredanaars op straat hopen dat dat scenario niet uitkomt. “Ik zou dat heel jammer vinden. Ik carnaval al mijn hele leven hier”, reageert een vrouw. “Die optocht hoort bij Breda. Dat is altijd al zo geweest”, reageert een andere vrouw, die samen met een vriendin in het centrum aan het winkelen is. Een man zegt: “Ondenkbaar. Het hoort bij de stad. Als ze verdwijnen, breken er rellen uit, denk ik”, grapt hij.

Ook het nieuws dat het Jazz Festival zwaar getroffen lijkt te worden, valt niet goed. “Ik zou het heel erg vinden. Als ik zie wat voor een feest het is en hoeveel mensen het samenbrengt en verbindt. Het is hetzelfde als Breda zonder carnaval of Breda zonder NAC. Dat gaat helemaal niet.” Bovendien bewaart de vrouw goede herinneringen aan het evenement. “Ik heb mijn man daar bijna 45 jaar geleden leren kennen. Dat was tijdens een van de eerste edities. We gaan er nog altijd naartoe, want we wonen in de buurt. Heerlijk.”

“We hebben geprobeerd om de stijging beperkt te houden, maar helaas... alles wordt duurder.”