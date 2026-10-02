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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Achtergelaten bankstel in vlammen op bij afvalcontainer in Breda | Brand verwoest auto in Veghel, ook garage en schutting beschadigd

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:34

Achtergelaten bankstel in vlammen op bij afvalcontainer in Breda

 Bij een ondergrondse afvalcontainer aan  de Esserstraat in Breda is donderdagnacht een achtergelaten bankstel in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over vier 's nachts ontdekt. 

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05:27

Brand verwoest auto in Veghel, ook garage en schutting beschadigd

Een geparkeerde auto is donderdagnacht door brand verwoest in Veghel. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt. 

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