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LIVE 112-nieuws | Achtergelaten bankstel in vlammen op bij afvalcontainer in Breda | Brand verwoest auto in Veghel, ook garage en schutting beschadigd
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Liveblog
05:34
Achtergelaten bankstel in vlammen op bij afvalcontainer in Breda
Bij een ondergrondse afvalcontainer aan de Esserstraat in Breda is donderdagnacht een achtergelaten bankstel in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over vier 's nachts ontdekt.
05:27
Brand verwoest auto in Veghel, ook garage en schutting beschadigd
Een geparkeerde auto is donderdagnacht door brand verwoest in Veghel. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt.
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