LIVE 112-nieuws | Achtergelaten bankstel in vlammen op bij afvalcontainer in Breda | Brand verwoest auto in Veghel, ook garage en schutting beschadigd

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05:34 Achtergelaten bankstel in vlammen op bij afvalcontainer in Breda Bij een ondergrondse afvalcontainer aan de Esserstraat in Breda is donderdagnacht een achtergelaten bankstel in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over vier 's nachts ontdekt. Lees verder