Titel bezorgde Van Lieshout niet alleen geluk: 'Moeilijk mee om te gaan'

Joanne van Lieshout is pas 23 jaar, maar heeft al een wereld- en Europese titel achter haar naam staan. Komende week wacht een nieuw WK voor de judoka uit Lierop, die zich onder andere in Japan voorbereidde. Fysiek voelt ze zich top en op mentaal gebied ook. Met dat laatste had ze in het verleden weleens moeite: “Na mijn wereldtitel verwachtte ik te veel van mezelf.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met het pakken van goud op het WK in 2024 kwam er een droom uit voor Van Lieshout. Na dit hoogtepunt volgde een mentaal zware periode. “Ik wilde overal en aan iedereen laten zien dat ik het waard was om wereldkampioen te zijn. Het was moeilijk om daarmee om te gaan.” Mede door gesprekken met haar ouders en coaches heeft ze de titel een plekje kunnen geven. En inmiddels gaat ze relaxter om met de druk. “Ik heb geen last van druk die anderen me opleggen", zegt ze. De periode na het behalen van de wereldtitel heeft haarveel geleerd. Ze geeft aan dat ze een stuk volwassener is geworden. "De druk die ik mezelf opleg, gebruik ik als kracht voor op de mat”, legt ze uit. Mentaal voelt ze zich klaar voor het WK in Azerbeidzjan, waar ze woensdag in actie komt in de klasse tot 63 kilo. Op fysiek vlak voelt ze zich ook super, zeker nadat ze vorige maand terugkeerde van een trainingsstage in Japan. “Dat is het land waar je moet zijn voor judo. Het basisniveau ligt er hoger dan hier en er zijn meer judoka’s. Het is leerzaam om anderen in je hand te hebben.”

"Straks moet ik nog voor Japan gaan uitkomen."

Bij het recente trainingskamp in Japan was ze de enige vrouw, samen met drie mannelijke judoka’s. Eerder dit jaar maakte ze dezelfde reis, toen met de vrouwenploeg. “Het was lekker om in Japan veel minuten op de mat te maken. Of ik niet het liefst naar Japan emigreer? Nee hoor, ik blijf trainen op Papendal. Straks moet ik nog voor Japan gaan uitkomen”, grapt ze.

Judoka Joanne van Lieshout hier tijdens een training op Papendal (foto: ANP, Freek van den Bergh).

Niet alleen stapte ze deze zomer in het vliegtuig naar Japan, ook reisde ze af naar Los Angeles. Over twee jaar vinden daar de Olympische Spelen plaats en een deel van de judoselectie nam alvast een kijkje. “Ik was nog nooit in Amerika geweest, het was goed om te zien waar we terecht gaan komen. Het was leuk en overweldigend, dat gevoel heb ik dus al gehad.” Wat de reis ook interessant maakte, was om te zien hoe haar lichaam reageert op de jetlag. “Normaal gesproken vliegen we richting Azië, dan heb je een andere jetlag dan wanneer je de andere kant op, richting Amerika, gaatt. Het is voor ons als ploeg nu inzichtelijk hoeveel dagen we nodig hebben om te herstellen.” De Spelen zijn pas in 2028 en Van Lieshout moet zich eerst zien te plaatsen. Wat op korte termijn telt, is het WK in Azerbeidzjan. Al te grote uitspraken over een eventuele medaille wil ze niet doen. “De voorbereiding is uitstekend verlopen, na het goud op het EK dit jaar heb ik mooie stappen gezet. Wat dat oplevert, zal het WK gaan uitwijzen.”