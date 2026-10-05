Buren vol ongeloof na dood van Rini: ‘Iedereen kende hem’

"Een zeer sympathieke man", "zeer betrokken" en "een heel sociale, vriendelijke man". Zo omschrijven buren Rini, die zondagochtend in Bergen op Zoom vermoedelijk door geweld om het leven is gekomen. De buurt is erg geschrokken van zijn dood.

'Enorme schok' Via de buurtapp ging de naam van Rini rond. "Dat was voor ons een enorme schok", vertelt Zomer. "Hij was een zeer sympathieke man en zeer betrokken bij iedereen. Dat hij overleden was en dat we niet precies wisten wat er was gebeurd, zorgde ervoor dat we in shock waren."

Ria Zomer zag zondag veel onrust en politie in haar straat, de Noordzijde Zoom. Verschillende mensen stonden voor een huis. "Al vrij snel hoorden we van de buren dat zij dachten dat er een moord was gepleegd."

Volgens Zomer woonde Rini al ruim dertig jaar in de buurt. Hij was vroeger fysiotherapeut en maakte regelmatig filmpjes. "Als hij een eind ging wandelen, zette hij dat in de app. Als er iets gedaan moest worden met het ophalen van vuil, deed hij mee. Het is een absoluut gemis."

Ongeloof in buurtapp

Zomer noemt zijn dood "verschrikkelijk". "Iedereen kende hem." In de buurtapp overheerste vooral ongeloof. "Het is vreselijk triest."

Ook buurman Jan van Wijk is geschrokken. Hij zag zondag mensen in witte pakken. "Ik dacht: dat is niet goed."

Verdachte verhoord

De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen en hield een 38-jarige man uit Roosendaal aan. De verdachte is naar een politiecellencomplex gebracht en wordt daar verhoord.

In het huis doet de politie samen met Forensische Opsporing uitgebreid onderzoek. De politie heeft nog niets gezegd over de identiteit van het slachtoffer.