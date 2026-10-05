Minister brengt miljoenenverrassing naar Brabant voor natuur en stikstof

Minister Jaimi van Essen (D66) zette maandag stier Rob uit in een natuurgebied in Liempde en bracht tegelijkertijd miljoenennieuws mee. Het Rijk stelt komend jaar 123 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van natuur en stikstof in de Brainportregio. Dat bedrag maakt deel uit van de 500 miljoen euro die het Rijk uittrekt om belangrijke economische regio's te helpen.

Belangrijk onderdeel "We willen een gezonde natuur hebben om vergunningen te kunnen verlenen", zegt Van Essen maandag bij een natuurgebied in Liempde. "Ik heb een totaalpakket van 20 miljard euro voor landbouw en stikstof ." Om belangrijke economische gebieden die in de knoop zitten met stikstof te helpen, komt de minister dus met 500 miljoen euro, waarvan 123 miljoen bedoeld is voor Brainport. Daarmee kan onder meer natuur worden hersteld en uitgebreid, en kunnen stikstofmaatregelen worden getroffen.

Het extra geld is welkom in Brabant. Het gaat slecht met kwetsbare natuurgebieden, onder meer doordat er te veel stikstof in die gebieden neerkomt. Hierdoor is het lastig om vergunningen te verlenen. Grote projecten in de Brainportregio, zoals de uitbreiding van ASML en de bouw van tienduizenden woningen, zorgen namelijk voor extra stikstofuitstoot, terwijl die juist niet verder mag toenemen.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (PRO) van Natuur en Milieu vergezelt de minister in Liempde en is blij met de miljoenen. "Het is goed om te zien dat Brainport belangrijk is. Met het geld is meer mogelijk. Stikstof is een grote drukfactor, maar niet de enige. Daarom is het goed dat we in onze natuur investeren. Daar liggen grote kansen."

Stier Rob

Een deel van de 123 miljoen euro is bedoeld voor natuurherstel. In Liempde ziet minister Van Essen bij natuurontwikkelaar ARK Rewilding hoe grote grazers daarbij helpen. Wilde runderen werken daar als natuurlijke 'beheerders': ze grazen, snoeien, stampen en bemesten de grond op plekken waar geen bos hoort, waardoor andere planten meer ruimte krijgen.

Om dat werk te ondersteunen, wordt maandag een nieuwe stier aan het gebied toegevoegd. "Ik heb een naam gekozen: Rob", vertelt de minister aan de aanwezigen voordat de deur van de trailer opengaat en stier Rob zich voorzichtig naar buiten waagt.

Daarnaast spelen de runderen nog een sleutelrol bij het verbinden van natuurgebieden. "De runderen grazen in de beekdalen en trekken naar het bos om uit te rusten", schetst een vrijwilliger. "Daar doen ze vervolgens hun behoefte en keren de voedingsstoffen terug in de bodem. Een kringloop dus."

Na wat snuffelen, grazen en rondkijken werpt stier Rob nog één blik op de minister en trekt dan verder het natuurgebied in.