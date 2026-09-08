ASML begint met bouwen: hier moeten straks 20.000 mensen werken

Een belangrijke dag voor chipmachinefabrikant ASML. Dinsdagmiddag viert het bedrijf de start van de bouw op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Op termijn moeten hier nog eens twintigduizend ASML'ers aan de slag gaan. Premier Rob Jetten is bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig en zal de genodigden toespreken. Waarschijnlijk maakt ASML ook meer details bekend over het uiterlijk en de inrichting van de nieuwe campus.

Nog geen week geleden kreeg chipmachinefabrikant ASML de Franse president Emmanuel Macron op bezoek. Daarbij sprak hij onder meer met premier Jetten over het versterken van de Europese chip- en AI-markt. ASML is een wereldspeler en van groot belang voor de Nederlandse economie. Het is dan ook niet voor niets dat premier Jetten opnieuw naar de regio komt om de start van de bouw te markeren. Extra ruimte in de regio

Het bedrijf zit al in Veldhoven en gaat uitbreiden op de Brainport Industries Campus (BIC). Die ligt vlak bij Eindhoven Airport en de A2. Er moeten meer cleanrooms en kantoren komen.

ASML in Veldhoven (foto: ASML).

Over twee jaar moeten de eerste gebouwen klaar zijn: een fabriek met cleanrooms en een kantoorgebouw. In totaal kunnen daar in 2028 de eerste ruim duizend ASML'ers op de nieuwe campus aan het werk.

Van Dijsselbloem tot Dick Schoof bij festiviteiten

Later moeten er nog meer fabrieken en kantoren bijkomen. Dinsdag heeft het terrein waarschijnlijk even meer weg van een evenemententerrein met een tent, garderobe, bar en terras. ASML-topman Christophe Fouquet houdt een toespraak, net als premier Jetten en burgemeester Dijsselbloem. Onder de genodigden zijn ook voormalig minister-president Dick Schoof, commissaris van de Koning Ina Adema, gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen en verschillende burgemeesters en wethouders uit de regio.

Eerder al schop in de grond

Een kleine maand geleden gaf de gemeente Eindhoven een vergunning af voor de bouw van het eerste gedeelte van de ASML-campus. Op 10 maart zette de gemeenteraad de laatste lokale seinen op groen. Dat werd omschreven als een druk op de 'groeiknop' van de regio. Een dag later kreeg ASML van de provincie een zeldzame stikstofvergunning voor de toekomstige campus in Eindhoven. Daarvoor moest de provincie wel een uitzondering maken. De vaart zat erin nadat de verschillende seinen op groen waren gezet: nog diezelfde week ging de eerste schop de grond in. Twee wethouders en een vertegenwoordiger van ASML gingen breed lachend op de foto, omdat de grond bouwrijp kon worden gemaakt.

Wethouder Stijn Steenbakkers (links), wethouder Robert Strijk (midden) en Frank Heemskerk van ASML (rechts). Foto: Rogier van Son