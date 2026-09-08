ASML begint met bouwen: hier moeten straks 20.000 mensen werken
Een belangrijke dag voor chipmachinefabrikant ASML. Dinsdagmiddag viert het bedrijf de start van de bouw op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Op termijn moeten hier nog eens twintigduizend ASML'ers aan de slag gaan. Premier Rob Jetten is bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig en zal de genodigden toespreken. Waarschijnlijk maakt ASML ook meer details bekend over het uiterlijk en de inrichting van de nieuwe campus.
Nog geen week geleden kreeg chipmachinefabrikant ASML de Franse president Emmanuel Macron op bezoek. Daarbij sprak hij onder meer met premier Jetten over het versterken van de Europese chip- en AI-markt.
ASML is een wereldspeler en van groot belang voor de Nederlandse economie. Het is dan ook niet voor niets dat premier Jetten opnieuw naar de regio komt om de start van de bouw te markeren.
Extra ruimte in de regio
Het bedrijf zit al in Veldhoven en gaat uitbreiden op de Brainport Industries Campus (BIC). Die ligt vlak bij Eindhoven Airport en de A2. Er moeten meer cleanrooms en kantoren komen.
Over twee jaar moeten de eerste gebouwen klaar zijn: een fabriek met cleanrooms en een kantoorgebouw. In totaal kunnen daar in 2028 de eerste ruim duizend ASML'ers op de nieuwe campus aan het werk.
Van Dijsselbloem tot Dick Schoof bij festiviteiten
Later moeten er nog meer fabrieken en kantoren bijkomen. Dinsdag heeft het terrein waarschijnlijk even meer weg van een evenemententerrein met een tent, garderobe, bar en terras. ASML-topman Christophe Fouquet houdt een toespraak, net als premier Jetten en burgemeester Dijsselbloem.
Onder de genodigden zijn ook voormalig minister-president Dick Schoof, commissaris van de Koning Ina Adema, gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen en verschillende burgemeesters en wethouders uit de regio.
Eerder al schop in de grond
Een kleine maand geleden gaf de gemeente Eindhoven een vergunning af voor de bouw van het eerste gedeelte van de ASML-campus. Op 10 maart zette de gemeenteraad de laatste lokale seinen op groen. Dat werd omschreven als een druk op de 'groeiknop' van de regio. Een dag later kreeg ASML van de provincie een zeldzame stikstofvergunning voor de toekomstige campus in Eindhoven. Daarvoor moest de provincie wel een uitzondering maken.
De vaart zat erin nadat de verschillende seinen op groen waren gezet: nog diezelfde week ging de eerste schop de grond in. Twee wethouders en een vertegenwoordiger van ASML gingen breed lachend op de foto, omdat de grond bouwrijp kon worden gemaakt.
Maar bezwaarmakers zaten ondertussen niet stil. Ze moesten zich binnen zes weken melden bij de Raad van State. Vier beroepschriften, zoals dat officieel heet, zijn binnengekomen, laat een woordvoerder weten.
Zaak bij Raad van State kan zand in de motor strooien
Die bezwaren richten zich op besluiten van zowel de gemeente als de provincie. Bij de gemeente gaat het om de aanpassing van het omgevingsplan en om wegen in de omgeving van de ASML-uitbreiding die worden verlegd of aangepast. Bij de provincie draait het om de verleende stikstofvergunning.
Een woordvoerder van de hoogste bestuursrechter van Nederland wond er eerder geen doekjes om: "Binnen een jaar hebben we nog geen uitspraak hoor."
Ondertussen start ASML met de bouw. In 2028 moeten de eerste duizenden medewerkers van de techreus hier aan de slag gaan.