Uitbreidingsplannen ASML vertraagd? Bezwaarmakers stappen naar rechter

De seinen gingen razendsnel op groen voor de uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven. Toch kan er nu een kink in de kabel komen. Bij de Raad van State hebben zich vier bezwaarmakers gemeld. Een woordvoerder van de hoogste bestuursrechter in Nederland windt er geen doekjes om: “Binnen een jaar hebben we nog geen uitspraak hoor.”

Chipmachinemaker ASML wil op de Brainport Industries Campus (BIC), vlak bij Eindhoven Airport, uitbreiden. Op termijn moeten hier 20.000 mensen komen te werken. Met trots werd eerder benoemd hoe razendsnel alles geregeld kon worden. “Dat is echt bizar”, zei wethouder Stijn Steenbakkers. “Normaal doen we over dit soort gebiedsontwikkelingen acht tot tien jaar.” Het geheim? “Een enorm goede samenwerking, volledige focus en ook weg met alle bureaucratie.” Op 10 maart zette de gemeenteraad de laatste lokale seinen op groen. Het werd omschreven als een druk op de ‘groeiknop’ van de regio. Een dag later kreeg ASML van de provincie een zeldzame stikstofvergunning voor de toekomstige campus in Eindhoven. Daarvoor moest de provincie wel een uitzondering maken.

Wethouder Stijn Steenbakkers (links), wethouder Robert Strijk (midden) en Frank Heemskerk van ASML (rechts). Foto: Rogier van Son

Maar bezwaarmakers zaten ondertussen niet stil. Ze moesten zich binnen zes weken melden bij de Raad van State. Vier ‘beroepschriften’ zoals het officieel heet, zijn er binnengekomen, laat een woordvoerder weten. Die bezwaren richten zich op de besluiten die door de gemeente en door de provincie zijn genomen. Bij de gemeente gaat het om de aanpassing van het omgevingsplan en om wegen in de omgeving van de ASML-uitbreiding die worden verlegd of aangepast. Bij de provincie gaat het om het verlenen van de stikstofvergunning. De vaart zat erin nadat de verschillende seinen op groen gingen: nog diezelfde week ging de eerste schop de grond in. Twee wethouders en een vertegenwoordiger van ASML gingen breed lachend op de foto, want nu kon de grond bouwrijp worden gemaakt.

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven (foto: ASML).

De beroepsprocedure bij de Raad van State is nog maar net opgestart. De vier indieners krijgen nu vier weken de tijd om hun bezwaren verder aan te vullen. In de procedure kunnen onafhankelijke deskundigen nodig zijn die bijvoorbeeld kijken naar de milieuaspecten en juristen moeten de omvangrijke rechtszaak inhoudelijk gaan voorbereiden. Daarna komt de zaak voor de rechter en dan is het wachten op de uitspraak. Het gaat nog minimaal een jaar duren, zegt een woordvoerder: “Wij hebben flink veel zaken op ons bordje liggen. Het is achteraan aansluiten. Ook voor ASML. Dit soort rechtszaken krijgen geen voorrang boven andere rechtszaken, omdat hier een groot bedrijf bij betrokken is. Zo werkt het niet met het plannen en behandelen van rechtszaken.”

Het terrein waar ASML wil gaan uitbreiden in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

ASML wil de vaart erin houden en wil dit voorjaar met de bouw beginnen. Het bedrijf hoeft daar de rechtszaak niet voor af te wachten. Toch zit er een addertje onder het gras. Als de bezwaarmakers willen dat er niet gebouwd wordt zolang de bestuursrechter nog geen einduitspraak heeft gedaan, kunnen ze daarom verzoeken. Dan komt er een spoedprocedure. Dan kijkt de rechter of de genomen besluiten van de gemeente en de provincie tijdelijk geschorst kunnen worden. De rechter kan het verzoek afwijzen. Dan kan de bouw voorlopig gewoon doorgaan. “ASML doet dat natuurlijk dan wel op eigen risico, want de einduitspraak moet nog komen”, waarschuwt de woordvoerder.