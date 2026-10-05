'Amper inspecties verricht na waarschuwing over risicobruggen'

Drie Brabantse bruggen kunnen zonder waarschuwing instorten door het gebruik van een bepaald soort staal. Dat schrijft journalistiek platform Follow the Money (FTM) na onderzoek. Volgens FTM is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervan op de hoogte, maar worden maatregelen nauwelijks uitgevoerd.

Het gaat om Cadettenkamp in de A27 bij Breda, het spoorviaduct in de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutsebrug in Oosterhout. FTM gaat op die plekken uit van twee bruggen die dicht bij elkaar liggen. In heel Nederland gaat het om zeker zestien risicovolle bruggen.

In die bruggen zijn staaldraden onder hoge spanning in het beton verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Door waterstofverbrossing, waarbij scheurtjes in het staal ontstaan, is er grote kans dat die staaldraden knappen waardoor een brug zonder waarschuwing kan instorten, schrijft FTM.

Duitse brug eerder ingestort

Twee jaar geleden is op die manier in de Duitse stad Dresden de Carolabrug ingestort. Over een lengte van ongeveer 100 meter lag een brugdeel voor fietsers, voetgangers en trams in het water. Rijkswaterstaat besloot daarna om bruggen in Nederland opnieuw te onderzoeken.

Daaruit bleek dat dertien bruggen versneld moeten worden vervangen vanwege een risico op waterstofverbrossing, schreef oud-minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer. Hij benadrukte toen dat de bruggen "veilig" zijn en dat regelmatig inspecties plaatsvinden.

Maar volgens een adviesmemo van Rijkswaterstaat en een second opinion van onderzoeksorganisatie TNO, TU Delft en TU Eindhoven was het op dat moment niet mogelijk om "uitspraak te doen over het wel of niet voldoende veilig zijn". De adviesmemo en second opinion waren samen met de brief naar de Kamer verstuurd.