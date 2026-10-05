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OK tankstations uit Breda hoofdsponsor langebaanschaatsen

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De logo's van OK tankstations komen op de schaatspakken (foto: ANP).
De logo's van OK tankstations komen op de schaatspakken (foto: ANP).

Schaatsbond KNSB heeft OK toegevoegd als hoofdsponsor van het langebaanschaatsen. Het bedrijf, met ruim vierhonderd tankstations door het hele land, wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij was al hoofdsponsor. OK heeft zijn hoofdkantoor in Breda.

Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De KNSB zegt met de komst van de nieuwe hoofdsponsor de commerciële basis onder de Nederlandse schaatssport te versterken. De overeenkomst is voor één jaar afgesloten, maar beide partijen hebben de intentie om te bouwen aan een langdurige samenwerking.

Beide partijen zeggen vooruit te kijken 'naar een bijzondere periode met het olympische langebaanschaatsen in 2030 in Thialf als sportief ijkpunt'.

Naast het schaatsen is OK sinds 2019 de hoofdsponsor van NAC Breda.

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