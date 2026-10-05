Rechter geeft BNNVARA gelijk: serie over spookvoetballer Bernio mag op tv
De documentaireserie over 'spookvoetballer' Bernio Verhagen uit Tilburg mag gewoon worden uitgezonden. Verhagen probeerde de driedelige serie van BNNVARA via een kort geding tegen te houden, maar de rechter in Amsterdam ging daar maandag niet in mee. De eerste aflevering is maandagavond te zien op NPO 3.
Verhagen stapte naar de rechter omdat hij niet wilde dat hij met zijn volledige naam en herkenbaar in beeld zou komen. Volgens zijn advocaat zou de documentaire bovendien 'onterechte beschuldigingen' bevatten. Ook zou de uitzending grote gevolgen kunnen hebben voor Verhagen en zijn familie.
De rechter heeft die bezwaren dus niet zwaar genoeg gevonden om de uitzending tegen te houden. Volgens het AD kreeg Verhagen maandag nul op het rekest bij de rechtbank in Amsterdam. BNNVARA kan de serie De Spookvoetballer daardoor volgens planning uitzenden.
Vier keer om reactie gevraagd
BNNVARA had er vooraf al vertrouwen in dat de documentaire uitgezonden zou kunnen worden. Regisseur Jesse Bleekemolen vertelde eerder tegen het AD dat Verhagen tijdens het maken van de serie vier keer de kans kreeg om op vragen van de makers te reageren.
Ook werd een verzoek om wederhoor naar de gevangenis gestuurd waar Verhagen vastzit. Volgens Bleekemolen kwam daar geen reactie op. De makers zeggen over feiten en bewijsstukken te beschikken die het verhaal in de documentaire ondersteunen.
Vier profclubs zonder te spelen
Verhagen kreeg in 2019 landelijke bekendheid door zijn opmerkelijke tocht langs buitenlandse profclubs. De middelmatige amateurvoetballer wist onder een verzonnen identiteit contracten te krijgen bij clubs in Moldavië, Zuid-Afrika, Chili en Denemarken. Tot een officiële wedstrijd kwam het nergens.
De driedelige serie gaat volgens BNNVARA niet alleen over zijn voetbalavonturen. De makers reconstrueren hoe Verhagen jarenlang mensen zou hebben misleid en hoe ook mensen in zijn omgeving daarin verstrikt raakten.
Verhagen zit momenteel een jarenlange gevangenisstraf uit. Hij werd veroordeeld tot negen jaar cel voor zijn aandeel in twee woningovervallen en een poging daartoe.
De eerste aflevering van De Spookvoetballer is maandagavond om 21.20 uur te zien op NPO 3. De serie is ook te streamen via NPO Start.