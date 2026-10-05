Rechter geeft BNNVARA gelijk: serie over spookvoetballer Bernio mag op tv

De documentaireserie over 'spookvoetballer' Bernio Verhagen uit Tilburg mag gewoon worden uitgezonden. Verhagen probeerde de driedelige serie van BNNVARA via een kort geding tegen te houden, maar de rechter in Amsterdam ging daar maandag niet in mee. De eerste aflevering is maandagavond te zien op NPO 3.

Verhagen stapte naar de rechter omdat hij niet wilde dat hij met zijn volledige naam en herkenbaar in beeld zou komen. Volgens zijn advocaat zou de documentaire bovendien 'onterechte beschuldigingen' bevatten. Ook zou de uitzending grote gevolgen kunnen hebben voor Verhagen en zijn familie.

De rechter heeft die bezwaren dus niet zwaar genoeg gevonden om de uitzending tegen te houden. Volgens het AD kreeg Verhagen maandag nul op het rekest bij de rechtbank in Amsterdam. BNNVARA kan de serie De Spookvoetballer daardoor volgens planning uitzenden.

Vier keer om reactie gevraagd

BNNVARA had er vooraf al vertrouwen in dat de documentaire uitgezonden zou kunnen worden. Regisseur Jesse Bleekemolen vertelde eerder tegen het AD dat Verhagen tijdens het maken van de serie vier keer de kans kreeg om op vragen van de makers te reageren.