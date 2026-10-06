Zo wordt jouw nieuws gemaakt: bezoek de open dag van Omroep Brabant

Bezoekers krijgen op zaterdag 7 november de kans om binnen te kijken bij Omroep Brabant. Wil jij zien hoe de tv-studio er in het echt uitziet, waar we radio maken of waar onze online verhalen vandaan komen? Tijdens de open dag zetten wij onze deuren voor je open, zodat jij 'Het gevoel van hier' echt kunt beleven.

Loïs Verkooijen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"3, 2, 1 en we zijn live." Tijdens de open dag krijg je een uniek kijkje in hoe hier elke dag het laatste nieuws wordt gemaakt en waar programma's als het Brabants Buske en Zinderend Zuiden vandaan komen. Medewerkers nemen je mee naar de televisie- en radiostudio's en laten zien hoe het nieuws wordt gemaakt en wat er allemaal gebeurt achter de schermen. "Al 50 jaar vertellen we de verhalen van Brabant. Tijdens de open dag openen we onze deuren, zodat iedereen kan zien waar en hoe die verhalen ontstaan", zegt directeur Hanneke Koppers.

De open dag is op zaterdag 7 november en er zijn vier tijdstippen waarop rondleidingen worden gegeven:

09:30 - 11:00 uur

11:15 - 12:45 uur

13:30 - 15:00 uur

15:15 - 16:45 uur

Inschrijven is verplicht en kan via deze link. Heb jij al eens een open dag bij Omroep Brabant bezocht? Dan vinden we het fijn als je ruimte wilt maken voor bezoekers die de open dag nog niet hebben kunnen ervaren. Inschrijven is mogelijk voor maximaal vier personen. De rondleiding is voor bezoekers van tien jaar en ouder en wordt in het Nederlands gegeven. Meld je op tijd aan, is het advies, want vol = vol.