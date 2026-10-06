Zo wordt jouw nieuws gemaakt: bezoek de open dag van Omroep Brabant
Bezoekers krijgen op zaterdag 7 november de kans om binnen te kijken bij Omroep Brabant. Wil jij zien hoe de tv-studio er in het echt uitziet, waar we radio maken of waar onze online verhalen vandaan komen? Tijdens de open dag zetten wij onze deuren voor je open, zodat jij 'Het gevoel van hier' echt kunt beleven.
"3, 2, 1 en we zijn live." Tijdens de open dag krijg je een uniek kijkje in hoe hier elke dag het laatste nieuws wordt gemaakt en waar programma's als het Brabants Buske en Zinderend Zuiden vandaan komen. Medewerkers nemen je mee naar de televisie- en radiostudio's en laten zien hoe het nieuws wordt gemaakt en wat er allemaal gebeurt achter de schermen. "Al 50 jaar vertellen we de verhalen van Brabant. Tijdens de open dag openen we onze deuren, zodat iedereen kan zien waar en hoe die verhalen ontstaan", zegt directeur Hanneke Koppers.
De open dag is op zaterdag 7 november en er zijn vier tijdstippen waarop rondleidingen worden gegeven:
- 09:30 - 11:00 uur
- 11:15 - 12:45 uur
- 13:30 - 15:00 uur
- 15:15 - 16:45 uur
Inschrijven is verplicht en kan via deze link. Heb jij al eens een open dag bij Omroep Brabant bezocht? Dan vinden we het fijn als je ruimte wilt maken voor bezoekers die de open dag nog niet hebben kunnen ervaren.
Inschrijven is mogelijk voor maximaal vier personen. De rondleiding is voor bezoekers van tien jaar en ouder en wordt in het Nederlands gegeven. Meld je op tijd aan, is het advies, want vol = vol.
50 jaar Omroep Brabant
Op 1 september 2026 bestond Omroep Brabant precies 50 jaar. Al een halve eeuw brengen we Brabanders het nieuws uit hun eigen omgeving, vertellen we de verhalen die ertoe doen en zijn we er op de momenten die onze provincie verbinden. Dat vieren we graag samen met jou.
Rond ons jubileum organiseren we de komende maanden verschillende activiteiten voor én met Brabanders.
Er zijn al verrassingsacties in de provincie geweest. Zo zijn we op 1 september door de provincie gereden om worstenbroodjes te trakteren en hebben we op de radio de Top 1976 uitgezonden. Deze open dag is ook een van de activiteiten die we rondom het jubileum organiseren.