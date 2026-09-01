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OMROEP BRABANT 50 JAAR

Flink genieten: jarig Omroep Brabant trakteerde Brabant op worstenbroodjes

Vandaag om 15:06 • Aangepast vandaag om 21:16
Genieten van een worstenbroodje in Roosendaal (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
Genieten van een worstenbroodje in Roosendaal (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).

Omroep Brabant bestaat dinsdag precies vijftig jaar en dat mag gevierd worden. Daarom trok de omroep de hele provincie door om Brabanders te trakteren op worstenbroodjes. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Medewerkers van Omroep Brabant gingen al vroeg op pad om de Brabanders van een overheerlijk worstenbroodje te voorzien. Van Eindhoven Airport tot Roosendaal, een worstenbroodje was nooit ver weg.

Bergen op Zoom

  • Deze mevrouw viert het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant met ons mee (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
    Deze mevrouw viert het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant met ons mee (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Een worstenbroodje gaat er altijd wel in! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images)
  • Ook de jongste Brabanders genieten van een worstenbroodje! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images)
  • In Bergen op Zoom genieten mensen van een worstenbroodje (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).

Eindhoven Airport
Lees hier meer over de uitdeelactie op Eindhoven Airport.

  • Thijs deelt worstenbroodjes uit voor het 50-jarig jubileum van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).
    Thijs deelt worstenbroodjes uit voor het 50-jarig jubileum van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).
  • Evie deelt worstenbroodjes uit voor het 50-jarig jubileum van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).
  • Lust jij een lekker worstenbroodje? (foto: Omroep Brabant).
  • Els uit Wuustwezel (België) vond de gouden wikkel om haar worstenbroodje! (foto: Omroep Brabant)
  • Een Brabant-koffer kan maar één ding betekenen: fans van worstenbroodjes! (foto: Omroep Brabant).
  • Leo en Jeanette uit Eindhoven genieten van een worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Lobke Kapteijns/Omroep Brabant).
  • Leo en Jeanette uit Eindhoven genieten van een worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).

Universiteit TU/e, Eindhoven
Lees hier meer over de uitdeelactie bij de TU/e.

  • Inge uit Wintelre vond de gouden wikkel toen ze worstenbroodjes voor haar collega's haalde (foto: Omroep Brabant).
    Inge uit Wintelre vond de gouden wikkel toen ze worstenbroodjes voor haar collega's haalde (foto: Omroep Brabant).
  • Proost! Stijn en Jasmijn vieren de verjaardag van Omroep Brabant met een biertje en een worstenbroodje op de TU/e (foto: Omroep Brabant).
  • Studenten van de TU/e in Eindhoven genieten van een worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).
  • Inge uit Wintelre vond de gouden wikkel in haar worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).
  • Studenten van de TU/e in Eindhoven genieten van een worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).

Roosendaal

  • De hele dag worden er worstenbroodjes uitgedeeld in Brabant (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
    De hele dag worden er worstenbroodjes uitgedeeld in Brabant (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Aan worstenbroodjes geen gebrek in Roosendaal (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Ook hondjes weten wel wat lekker is! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Ook de politie viert het 50-jarig jubileum van Omroep Brabant met een worstenbroodje (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Duim omhoog voor het worstenbroodje. Natuurlijk! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Worstenbroodje voor onderweg! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).

Fontys-campus Stappegoor, Tilburg
Lees hier meer over de uitdeelactie op de Fontys-campus Stappegoor in Tilburg.

  • Op Fontys-campus Stappegoor worden worstenbroodjes uitgedeeld (foto: Omroep Brabant).
    Op Fontys-campus Stappegoor worden worstenbroodjes uitgedeeld (foto: Omroep Brabant).
  • Jordan uit Oisterwijk vond een gouden wikkel in haar worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).
  • Freek geniet van een worstenbroodje, maar in het weekend maakt hij ze zelf! (foto: Omroep Brabant)
  • Paul trakteerde Omroep Brabant op een kruik Schrobbelèr (foto: Omroep Brabant).
  • Jordan uit Oisterwijk vond een gouden wikkel in haar worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).

Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen, Tilburg
Lees hier meer over de uitdeelactie in het woonzorgcentrum in Tilburg.

  • Er worden worstenbroodjes uitgedeeld in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg (foto: Omroep Brabant).
    Er worden worstenbroodjes uitgedeeld in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg (foto: Omroep Brabant).
  • Annie maakte een verjaardagskaart voor Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).
  • In woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg lusten ze wel een worstenbroodje! (foto: Omroep Brabant).
  • Knutselende dames genieten van hun worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).

Oudenbosch

  • Heerlijk! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
    Heerlijk! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Het team van Omroep Brabant met de gelukkige winnaar van de gouden wikkel (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Genieten van een worstenbroodje in Roosendaal (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Op het doosje stond: 'Jubileum, kei leutig!' (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).

Breda
Lees hier meer over de uitdeelactie in Breda.

  • Deze Amsterdammer genoot van zijn eerste worstenbroodje óóit (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
    Deze Amsterdammer genoot van zijn eerste worstenbroodje óóit (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Smullen maar! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images)
  • Lust jij ook een worstenbroodje? (foto: Marcel van Dorst/Eye4images)
  • Een gouden wikkel! (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Verslaggever Nina deelt worstenbroodjes uit in Breda (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).
  • Twee gouden wikkels gevonden in de worstenbroodjes (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).

Uden
Lees hier meer over de uitdeelactie in Uden.

  • 'Kale Frits' geniet van een worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).
    'Kale Frits' geniet van een worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).
  • Harry (83) luistert iedere dag naar Omroep Brabant, samen met zijn vrouw Gerry (80) (foto: Omroep Brabant).
  • Het worstenbroodje is bijna groter dan het kindje zelf (foto: Omroep Brabant).
  • Verslaggever Wilco deelt worstenbroodjes uit (foto: Omroep Brabant).
  • Medewerkers van Omroep Brabant delen worstenbroodjes uit (foto: Omroep Brabant).
  • Jong of oud, iedereen houdt van worstenbroodjes! (foto: Omroep Brabant).
  • Een lekker worstenbroodje! (foto: Omroep Brabant).
  • Deze vrachtwagenchauffeur geniet van een worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).

Den Bosch
Lees hier meer over de uitdeelactie in Den Bosch.

  • Zelfs in de bus worden worstenbroodjes uitgedeeld (foto: Omroep Brabant).
    Zelfs in de bus worden worstenbroodjes uitgedeeld (foto: Omroep Brabant).
  • Genieten maar! (foto: Omroep Brabant)
  • Een deel van het Omroep Brabant-team dat vandaag worstenbroodjes uitdeelt (foto: Omroep Brabant).
  • Zelfs de duiven genieten van een worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).
  • Dat is een flinke schaal met worstenbroodjes! (foto: Omroep Brabant)
  • Een worstenbroodje gaat er altijd wel in! (foto: Omroep Brabant)
  • Een worstenbroodje? Lekker! (foto: Omroep Brabant)
  • Machinist Erik wint de gouden wikkel (foto: Omroep Brabant).

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