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Flink genieten: jarig Omroep Brabant trakteerde Brabant op worstenbroodjes
Vandaag om 15:06 • Aangepast vandaag om 21:16
Omroep Brabant bestaat dinsdag precies vijftig jaar en dat mag gevierd worden. Daarom trok de omroep de hele provincie door om Brabanders te trakteren op worstenbroodjes.
Medewerkers van Omroep Brabant gingen al vroeg op pad om de Brabanders van een overheerlijk worstenbroodje te voorzien. Van Eindhoven Airport tot Roosendaal, een worstenbroodje was nooit ver weg.
Bergen op Zoom
Eindhoven Airport
Lees hier meer over de uitdeelactie op Eindhoven Airport.
Universiteit TU/e, Eindhoven
Lees hier meer over de uitdeelactie bij de TU/e.
Roosendaal
Fontys-campus Stappegoor, Tilburg
Lees hier meer over de uitdeelactie op de Fontys-campus Stappegoor in Tilburg.
Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen, Tilburg
Lees hier meer over de uitdeelactie in het woonzorgcentrum in Tilburg.
Oudenbosch
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