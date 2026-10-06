Duitse ambtenaar regelde drie valse paspoorten voor Bolle Jos

Een Duitse ambtenaar is vorige week veroordeeld voor het leveren van valse paspoorten aan onder meer Bolle Jos. De Bredase drugscrimineel had valse identiteitsbewijzen onder de namen Daniel Ernst, Jacob Conrad en Willem Baumer.

De vrouw in het beklaagdenbankje in de rechtbank in Keulen is Vanessa P. Tussen 2018 en 2020 zou ze als medewerker van de gemeente Keulen in totaal 35 valse paspoorten hebben afgegeven, melden diverse Duitse media.

Het ging om grote criminele kopstukken: naast Jos Leijdekkers kreeg ook de Bredase crimineel Edin G. zo een vals identiteitsbewijs.