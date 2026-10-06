Duitse ambtenaar regelde drie valse paspoorten voor Bolle Jos
Een Duitse ambtenaar is vorige week veroordeeld voor het leveren van valse paspoorten aan onder meer Bolle Jos. De Bredase drugscrimineel had valse identiteitsbewijzen onder de namen Daniel Ernst, Jacob Conrad en Willem Baumer.
De vrouw in het beklaagdenbankje in de rechtbank in Keulen is Vanessa P. Tussen 2018 en 2020 zou ze als medewerker van de gemeente Keulen in totaal 35 valse paspoorten hebben afgegeven, melden diverse Duitse media.
Het ging om grote criminele kopstukken: naast Jos Leijdekkers kreeg ook de Bredase crimineel Edin G. zo een vals identiteitsbewijs.
Tijdens de rechtszaak wordt duidelijk dat Bolle Jos valse paspoorten kreeg op drie verschillende namen: Daniel Ernst, Jacob Conrad en Willem Baumer.
Turkse media ontdekten jaren later dat Bolle Jos op 4 juli 2020 via de luchthaven van Bodrum Turkije binnenkomt als de Duitser 'Daniel Ernst'.
'Onder druk gezet'
Vanessa P. zegt onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend om de paspoorten te vervalsen. Hoeveel ze hiervoor kreeg, is niet helemaal duidelijk. Zelf zegt ze 30.000 euro te hebben gekregen, waarvan een deel in de vorm van een nieuwe auto. Als de politie de woning van P. doorzoekt vinden ze 78.000 euro contant geld.
Van de rechter krijgt P. een voorwaardelijke celstraf van een jaar en tien maanden. De 78.000 euro wordt in beslag genomen.