Lachgashandelaar Ghayid moet 1,5 jaar zitten en 9 ton terugbetalen
Ghayid A. (26) moet anderhalf jaar de cel in, omdat hij het lachgasverbod aan zijn laars lapte en zijn handel gewoon doorzette. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man uit Veldhoven dinsdag tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij ruim 897.000 euro terugbetalen. Geld dat hij met zijn handel verdiende.
De zaak kwam aan het rollen nadat een bezorgde moeder bij een wijkagent alarm had geslagen. Haar dochter zou al jaren verslaafd zijn aan lachgas. Dat leidde tot een uitgebreid politieonderzoek, waarna vorig jaar invallen werden gedaan in Veldhoven en Eindhoven.
Bij de invallen werden honderden lachgascilinders gevonden en vijf mannen opgepakt. Volgens de rechtbank was het Ghayid A. die een belangrijke rol speelde in de handel.
De Veldhovenaar hield tijdens de rechtszaak vol dat hij na het ingaan van het landelijke lachgasverbod was gestopt met de verkoop in Nederland. Volgens hem had hij zijn bedrijf Tijgertje040 en het daarbij horende klantenbestand verkocht en was hij alleen nog actief in Duitsland.
Volgens de rechtbank trok A. zich helemaal niks van het lachgasverbod aan en liet hij zich "kennelijk alleen leiden door financieel gewin". De rechtbank neemt het A. kwalijk dat hij zo bijdroeg aan de problemen rond lachgasgebruik.
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Vaker veroordeeld
Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegenomen dat A. de afgelopen vijf jaar al meerdere keren is veroordeeld in soortgelijke zaken. Ondanks die veroordelingen zette hij zijn lachgashandel voort en ging hij zelfs tijdens zijn proeftijd al opnieuw de mist in.
De rechtbank legt daarom een gevangenisstraf op van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat voorwaardelijke deel is een stok achter de deur en moet A. ervan weerhouden opnieuw de fout in te gaan.
Het geldbedrag dat de Veldhovenaar moet terugbetalen is het bedrag dat hij volgens de rechtbank heeft verdiend met zijn illegale handel. Als hij dit bedrag niet betaalt, zal hij nog een extra straf moeten uitzitten die kan oplopen tot drie jaar.
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