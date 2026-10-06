Lachgashandelaar Ghayid moet 1,5 jaar zitten en 9 ton terugbetalen

Ghayid A. (26) moet anderhalf jaar de cel in, omdat hij het lachgasverbod aan zijn laars lapte en zijn handel gewoon doorzette. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man uit Veldhoven dinsdag tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij ruim 897.000 euro terugbetalen. Geld dat hij met zijn handel verdiende.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De zaak kwam aan het rollen nadat een bezorgde moeder bij een wijkagent alarm had geslagen. Haar dochter zou al jaren verslaafd zijn aan lachgas. Dat leidde tot een uitgebreid politieonderzoek, waarna vorig jaar invallen werden gedaan in Veldhoven en Eindhoven. Bij de invallen werden honderden lachgascilinders gevonden en vijf mannen opgepakt. Volgens de rechtbank was het Ghayid A. die een belangrijke rol speelde in de handel. De Veldhovenaar hield tijdens de rechtszaak vol dat hij na het ingaan van het landelijke lachgasverbod was gestopt met de verkoop in Nederland. Volgens hem had hij zijn bedrijf Tijgertje040 en het daarbij horende klantenbestand verkocht en was hij alleen nog actief in Duitsland.

Volgens de rechtbank trok A. zich helemaal niks van het lachgasverbod aan en liet hij zich "kennelijk alleen leiden door financieel gewin". De rechtbank neemt het A. kwalijk dat hij zo bijdroeg aan de problemen rond lachgasgebruik. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

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