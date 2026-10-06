Motie moet zorgen voor meer hulp aan Eindhovense Omar die vastzit in Egypte
De Tweede Kamerfracties van PRO, CDA, D66 en DENK hebben een motie ingediend waarin ze het kabinet oproepen om de zaak van Omar Elshal (34) uit Eindhoven aan te kaarten bij de Egyptische regering, dit op het hoogste diplomatieke en politieke niveau. Omar zit inmiddels een jaar lang vast in het land.
Bij het debat waarin de motie werd ingediend was ook vriend en woordvoerder namens Omar, Marouen Hamdi aanwezig. Dat geldt ook voor Judith Lammers die namens de Partij voor de Dieren algemeen bestuurslid is bij Waterschap De Dommel, zo meldt Studio040. Ook zij draagt de zaak een warm hart toe. Het tweetal sprak met Tweede Kamerleden Maes van Lanschot (CDA) en Kati Piri (PRO) en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA).
Piri diende namens PRO de motie in, terwijl Tweede Kamerleden Van Lanschot, Hanneke van de Werf (D66) en Stefan van Baerle (Denk) eveneens ondertekenden. “De Egyptisch Nederlandse Omar Elshal zit sinds een jaar in administratieve detentie in Egypte. Ondanks meerdere verzoeken van Nederland om consulaire bijstand te verlenen, wordt dat geweigerd door de Egyptische autoriteiten”, zo luidt de motie.
Al een jaar vast
Omar woonde jarenlang in Eindhoven en werkt als ingenieur bij chipmachinefabrikant ASML. In oktober vorig jaar reisde hij samen met zijn vrouw naar Egypte voor de bruiloft van een familielid. Bij aankomst op het vliegveld van Caïro werd hij opgepakt door de Egyptische autoriteiten.
Lange tijd was onduidelijk waarom hij werd vastgezet. Volgens zijn vriend en woordvoerder Marouen Hamdi heeft de arrestatie te maken met berichten op sociale media. Zijn familie en vrienden vermoeden dat het gaat om berichten rond pro-Palestijnse demonstraties die Omar in Nederland bijwoonde.
Hoogste niveau
“We verzoeken het kabinet om de zaak van Omar Elshal op het hoogste diplomatieke en politieke niveau aan te kaarten bij de Egyptische regering”, zegt Piri. Minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, liet weten positief tegenover de motie te staan. De motie wordt volgende week in stemming gebracht bij de Tweede Kamer.
Persoonlijk
Eerder in de vergadering had Berendsen al bekendgemaakt dat de zaak van Omar nadrukkelijk zijn aandacht heeft. “Dat betreft diplomatieke inzet voor Omar Elshal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich wereldwijd in voor consulaire bijstand. Dat geldt nadrukkelijk voor deze zaak. Ook op politiek niveau, in mijn persoonlijke gesprekken, om de autoriteiten in Egypte ertoe te bewegen om consulaire toegang en bijstand toe te laten, een eerlijke rechtsgang te garanderen en medische zorg te bieden.”
“Ik heb dit zelf al meerdere keren onder de aandacht gebracht maar we kunnen ons tegelijkertijd niet mengen in de rechtsgang van een ander land. Dat zou andersom ook onwenselijk zijn, maar we blijven ons hiervoor inzetten.”
Geen toegang
Nederland is er ondanks meerdere verzoeken nog altijd niet in geslaagd om consulaire bijstand aan Omar te verlenen. Ook gaat zijn gezondheid volgens zijn omgeving steeds verder achteruit. Hij heeft lichamelijke klachten aan zijn rug en gebit en kampt met mentale problemen. Medische hulp krijgt hij volgens zijn vriend Hamdi niet.
Omar is daarbij nog niet voor de rechter verschenen. In juli zou zijn zaak voorkomen, maar de Eindhovenaar was om onduidelijke redenen afwezig. Zijn advocaten zaten daar wel klaar en ook Nederlandse diplomaten waren aanwezig om de zaak te volgen. Waarom Omar ontbrak, werd toen niet duidelijk.
Zijn advocaten hoopten tijdens die zitting juist meer duidelijkheid te krijgen over wat hem precies wordt verweten. De volgende zitting staat gepland op 26 oktober.