Motie moet zorgen voor meer hulp aan Eindhovense Omar die vastzit in Egypte

De Tweede Kamerfracties van PRO, CDA, D66 en DENK hebben een motie ingediend waarin ze het kabinet oproepen om de zaak van Omar Elshal (34) uit Eindhoven aan te kaarten bij de Egyptische regering, dit op het hoogste diplomatieke en politieke niveau. Omar zit inmiddels een jaar lang vast in het land.

Studio040 Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij het debat waarin de motie werd ingediend was ook vriend en woordvoerder namens Omar, Marouen Hamdi aanwezig. Dat geldt ook voor Judith Lammers die namens de Partij voor de Dieren algemeen bestuurslid is bij Waterschap De Dommel, zo meldt Studio040. Ook zij draagt de zaak een warm hart toe. Het tweetal sprak met Tweede Kamerleden Maes van Lanschot (CDA) en Kati Piri (PRO) en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA). Piri diende namens PRO de motie in, terwijl Tweede Kamerleden Van Lanschot, Hanneke van de Werf (D66) en Stefan van Baerle (Denk) eveneens ondertekenden. “De Egyptisch Nederlandse Omar Elshal zit sinds een jaar in administratieve detentie in Egypte. Ondanks meerdere verzoeken van Nederland om consulaire bijstand te verlenen, wordt dat geweigerd door de Egyptische autoriteiten”, zo luidt de motie. Al een jaar vast

Omar woonde jarenlang in Eindhoven en werkt als ingenieur bij chipmachinefabrikant ASML. In oktober vorig jaar reisde hij samen met zijn vrouw naar Egypte voor de bruiloft van een familielid. Bij aankomst op het vliegveld van Caïro werd hij opgepakt door de Egyptische autoriteiten.