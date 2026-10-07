Antony in shock na afgaan explosief op auto van zijn overleden moeder

Eerst werd een mortier in zijn achtertuin gegooid, nu moest zijn auto het ontgelden. Een explosief werd op de auto gelegd en ging af. Antony uit Eindhoven nam naar eigen zeggen een halfjaar geleden afstand van een groep ‘foute’ vrienden en moet dat nu bekopen met bedreigingen en aanslagen. Woensdagochtend was zijn auto het doelwit, het is de auto van zijn overleden moeder: “Dit is het meest pijnlijke wat ik ooit heb gevoeld.”

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Woensdagochtend om kwart voor zes klinkt er een enorme explosie in de Martijnlaan in Eindhoven. Antony schrikt wakker. “Ik keek naar buiten, zie mijn buren daar al staan en toen zag ik een rookwolk.” Op de auto van zijn overleden moeder is een zelfgemaakt explosief, een cobra met een fles brandstof, gelegd en aangestoken. Trillend vertelt Antony een paar uur later zijn verhaal. “Een half jaar geleden heb ik afstand genomen van mensen die een slechte invloed op mij hadden.” Twee maanden later volgt een explosie in zijn achtertuin, een mortier ontploft. Op camerabeelden is een enorme explosie te zien en te horen, schade is er niet. “Ik denk dat ze mij als verrader zien”, legt hij uit.

Het blijft volgens Antony een paar maanden stil, tot dinsdag. Hij krijgt via onder andere WhatsApp beschuldigende en bedreigende berichtjes binnen. Woensdagochtend volgt de explosie waarbij zijn auto flink beschadigd raakt.

"Ik ben er echt van geschrokken, vooral omdat ze mij niet met rust laten."

Op camerabeelden is de aanslag van woensdagochtend duidelijk te zien. Een man met een zwarte jas en capuchon loopt door de straat. Hij loopt naar de auto van Antony en haalt iets uit zijn zak. Als de man wegrent, volgt een enorme knal. “Ik ben er echt van geschrokken, vooral omdat ze mij niet met rust laten.”

Politieonderzoek bij de auto (foto: Persbureau Heitink).