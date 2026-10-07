Dit familiebedrijf is één van de kopers van de parken van Peter Gillis

De eerste van drie nieuwe eigenaren van de voormalige vakantieparken van Peter Gillis is bekend. Vakantiebedrijf Molecaten wordt de eigenaar van Gillis-park Stadsresort Valkenburg. Dat bevestigen verschillende bronnen aan Omroep Brabant. Molecaten heeft op dit moment negentien parken in Nederland en Hongarije.

Stadsresort Valkenburg is via een gedwongen veiling voor 3,55 miljoen euro verkocht. Dinsdag werd duidelijk dat de hoogste bieder ook de nieuwe eigenaar wordt en dat is dus Molecaten. Wie Prinsenmeer in Ommel voor 20,6 miljoen euro en Brugse Heide in Valkenswaard voor 3,15 miljoen euro heeft gekocht, is nog niet helemaal duidelijk.

"We doen hier geen mededelingen over", zegt een woordvoerder van het vakantiebedrijf uit Gelderland. Bronnen bevestigen echter aan Omroep Brabant dat Molecaten het Limburgse park heeft gekocht. Het wordt het twintigste park van het bedrijf. In Brabant is Molecaten onder meer bekend van Bosbad Hoeven, een vakantiepark met chalets, kampeerplaatsen, een waterspeelpark, speelstrand, visvijver en restaurant.

Wat kopen ze van Gillis?

Molecaten is een familiebedrijf met het hoofdkantoor in het Gelderse Hattem. In 1921 begon Felix Slager met een hotel. Dat groeide veertig jaar later uit tot een recreatiebedrijf met campings. "Wij exploiteren al generaties lang campings en vakantieparken aan stranden, in bossen en aan meren", schrijft het bedrijf op zijn website. "Recreëren zien wij als een eerste levensbehoefte en in dienst staand van het welzijn van de mens."

Met Stadsresort Valkenburg koopt Molecaten 46 camperplaatsen, 94 kampeerplaatsen en twee appartementen. Daarnaast staan op het park een hoofdgebouw met receptie, winkel, twee bedrijfswoningen en een wasserette. Uniek aan het voormalige park van Gillis is een put waarin bezoekers de grotten onder de camping kunnen bekijken.

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