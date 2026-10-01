Peter Gillis nog niet schuldenvrij na gedwongen veiling vakantieparken

Op de drie vakantieparken van Peter Gillis (64) is in totaal 27,3 miljoen euro geboden. Dat gebeurde donderdag tijdens een gedwongen online veiling. Toch is Gillis daarmee nog niet van zijn schulden af. Of de hoogste bieders de parken ook echt mogen kopen, beslist schuldeiser Marc van Rooi.

Meer dan getaxeerd Prinsenmeer werd getaxeerd op zo'n 17 miljoen euro. Daar was Gillis woedend over: hij vindt dat het park twee keer zoveel waard is. Het hoogste bod ligt ruim 3,5 miljoen euro boven de taxatiewaarde, maar blijft ver onder de waarde die Gillis zelf noemt.

Ook de kosten van de veiling, zo'n 300.000 euro, moet Gillis betalen. Daarnaast heeft hij onder meer nog schulden bij de Belastingdienst. Dat bleek eerder in de rechtbank.

Geen cent betaald Sinds januari 2025 betaalt Peter Gillis geen cent meer voor zijn lening bij Marc van Rooi. Daardoor is de schuld opgelopen tot meer dan 27 miljoen euro . Van Rooi eiste zijn geld terug en startte de gedwongen veiling.

Het hoogste bod op Prinsenmeer in Ommel was 20,6 miljoen euro. Voor Brugse Heide in Valkenswaard werd 3,15 miljoen euro geboden en voor Stadsresort Valkenburg 3,55 miljoen euro.

Gillis wilde donderdag niet reageren op de veiling. 'Geen interesse', laat hij weten in een appje. Woensdag zei hij bij het gerechtshof in Den Bosch nog dat hij de veiling online zou volgen. "Ik hoop dat het genoeg opbrengt om de schuld af te lossen. Ik hoop heel veel. Ik denk dat het mooie parken zijn."

Meer voor Prinsenmeer dan gedacht

Prinsenmeer ging donderdag als eerste onder de hamer. Het openingsbod was 10.000 euro, maar binnen een halve minuut stond het al op 10,5 miljoen euro. Na vijftien biedingen stond de teller op 14,6 miljoen euro.

Daarna ging er 8 miljoen euro bovenop en liep het bedrag langzaam terug. Bij 20,6 miljoen euro drukte een bieder op de knop 'mijn' en was het bieden voorbij.

Foutje van '20 miljoen'

Bij Brugse Heide in Valkenswaard was het openingsbod ook 10.000 euro. Na ruim twee minuten en tien biedingen stond het bedrag op 1.111.111 euro. Even leek het erop dat iemand 20 miljoen euro had geboden, maar dat bleek een foutje van een van de bieders. Na 84 biedingen stond de teller op 3,15 miljoen euro.

Daarna werd Stadsresort Valkenburg geveild. In de eerste minuut liepen de biedingen snel op van 250.000 euro naar 2,5 miljoen euro. In de laatste fase ging het bedrag naar 3,55 miljoen euro. In totaal waren er maar vijf biedingen voor het park in Zuid-Limburg.

Van Rooi beslist

Als laatste werd een combinatie van alle drie de parken geveild. Daar was geen interesse in, dus blijven de hoogste biedingen op de losse parken staan.

Dat betekent nog niet dat de parken ook voor die bedragen worden verkocht. Van Rooi heeft een week de tijd om te kijken aan wie hij de parken gunt.

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