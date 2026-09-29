Peter Gillis haalt bakzeil bij rechter: veiling vakantieparken gaat door

Een tegenvaller voor Peter Gillis (64) deze dinsdag: de gedwongen veiling van drie van zijn vakantieparken mag doorgaan, zo oordeelde de rechter in Den Bosch. Daarmee kunnen Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg komende donderdag gewoon worden geveild.

Onderhandse biedingen afgewezen De veiling is terecht, erkent kamp-Gillis . Toch probeerde de campingsbaas via een kort geding bij de rechtbank in Den Bosch de veiling tegen te houden, omdat de taxatiewaarde van onder andere Prinsenmeer volgens hem veel te laag zou zijn. De rechter ziet echter geen aanleiding om de veiling stil te leggen. Daarmee komt de verkoop van de drie vakantieparken een stap dichterbij.

De veiling is het gevolg van een oplopende schuld van Gillis aan ondernemer Marc van Rooi. Gillis leende ruim 20 miljoen euro, maar de schuld is inmiddels opgelopen tot meer dan 27 miljoen euro. Sinds januari 2025 betaalt de campingbaas namelijk geen cent meer aan Van Rooi.

Advocaat Bas Martens zegt dat Marc van Rooi zijn geld terug wil na een hoop loze beloftes van Gillis: "Mijn cliënt heeft engelengeduld gehad." Zo zou Gillis in oktober 2025 hebben afgesproken binnen een maand alles af te lossen. "Het geduld is nu op."

Wat zegt de rechter?

"De ondernemer heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de vakantieparken evident te laag zijn gewaardeerd en dat Van Rooi belang zou hebben bij een zo laag mogelijke taxatie van de vakantieparken", stelt de rechter. "De taxaties zijn uitgevoerd door erkende en gecertificeerde taxateurs."

Elke maand dat de gedwongen veiling wordt uitgesteld komt er 70.000 euro aan rente bovenop de schuld van Gillis. "Het is de vraag of Van Rooi dat uiteindelijk zal kunnen verhalen op Gillis. Uitstel van de executieveiling brengt daarnaast extra kosten met zich mee. Het opstarten van deze veiling heeft inmiddels al honderdduizenden euro’s gekost", schrijft de rechter. Het belang van Gillis weegt niet op tegen de kosten.

Donderdag is de veiling

Volgens de veilingmeester waren er voorafgaand aan de veiling al meerdere onderhandse biedingen, maar werden die allemaal afgewezen door Van Rooi. Daarmee staan alle seinen nu op groen voor de veiling komende donderdag 1 oktober om 13.00 uur. Elk park wordt afzonderlijk geveild. Daarna heeft Van Rooi een week de tijd om te beslissen of hij voor het hoogste bod gaat of het aan een ander gunt.

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