Bewoners Prinsenmeer moeten vertrekken, Peter Gillis wint rechtszaak

De soap rond vakantiepark Prinsenmeer lijkt ten einde. De rechter heeft Peter Gillis vrijdag in het gelijk gesteld. De laatste bewoners moeten binnen twee dagen hun chalets leeghalen en van het park vertrekken. Doen ze dat niet, dan dreigt een dwangsom van maximaal 50.000 euro. Een jaar geleden kregen de bewoners een brief op de mat dat het park leeg moet.

"Wie het laatste lacht, lacht het best", reageert Gillis op de uitkomst van de rechtszaak. "De contracten van die zes chaleteigenaren die geen compromis wilden sluiten, ga ik allemaal opzeggen." Die kunnen vanaf volgend jaar geen plek meer huren bij Peter Gillis op zijn park. "Ze kunnen hun chalet meenemen en in hun achtertuin zetten, die zijn niks meer waard."

Hij noemt de laatste bewoners van Prinsenmeer oproerkraaiers. "Ze kunnen nergens meer terecht met hun chalets. Andere campingeigenaren willen zulke mensen niet."

Volgens bewoner Robert Heijkants moeten ze binnen 48 uur hun chalets leeg halen en verlaten houden. De huisjes mogen voorlopig nog wel blijven staan en de sleutels mogen ze houden. "Voor mij is het geen teleurstelling", zegt Heijkants. "Dat we weg moesten was duidelijk. Zijn we daar blij mee? Nee, natuurlijk niet. Maar het belangrijkste was dat we de chalets niet zouden kwijtraken." Hij vindt niet dat Gillis heeft gewonnen. "Het is fifty fifty."

Compromis sluiten mislukte

De laatste bewoners van vakantiepark Prinsenmeer stonden woensdag voor de rechter. De Oostappen Groep van Peter Gillis wilde dat ze direct van het park vertrekken, onder druk van de gemeente Asten. Vanaf 16 september moest het park leeg zijn, maar de bewoners zitten er nog steeds. Gillis moet daarom al 150.000 euro betalen aan de gemeente Asten. Om te zorgen dat de bewoners voorgoed vertrekken, dreigden zijn advocaten deze week om de chalets weg te halen.

De negen chaleteigenaren vonden dat er een oplossing voor ze gezocht moet worden. Woensdag zaten ze ook al in de rechtbank. De bewoners boden aan om hun chalets leeg te halen en de sleutels in te leveren. Op voorwaarde dat de chalets zouden blijven staan, zodat ze die nog konden verkopen. Toch kwamen ze er niet uit. Volgens de bewoners stonden er te weinig toezeggingen in het voorstel en daarom was nu de beurt aan de rechter om een beslissing te nemen.

Benieuwd naar welke zaken er nog meer rondom Peter Gillis spelen? Bekijk dan deze video die we eerder maakten: