Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Explosie bij auto in Eindhoven: twee verdachten opgepakt

Aangepast
De voorruit raakte flinke beschadigd door het explosief (foto: Persbureau Heitink).
De voorruit raakte flinke beschadigd door het explosief (foto: Persbureau Heitink).

Twee mannen zijn woensdag opgepakt voor de explosie bij een geparkeerde auto aan de Martijnlaan in Eindhoven. Het gaat om twee Eindhovenaren van 28 en 30 jaar oud. In de voorruit van de auto ontstond dinsdagnacht rond tien voor zes een groot gat door de explosie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het explosief bestond vermoedelijk uit een cobra en een plastic fles gevuld met benzine. Het is onduidelijk wanneer de verdachten woensdag precies zijn opgepakt.

'Foute vrienden'
Wel wordt langzaam meer duidelijk over wat er is gebeurd. De eigenaar van de auto vertelt dat hij een halfjaar geleden afstand nam van een groep 'foute' vrienden. Hij claimt dat hij dat nu moet bekopen met bedreigingen en aanslagen.

Een paar maanden geleden vond al een explosie plaats in zijn achtertuin. De politie onderzoekt of de twee opgepakte verdachten ook betrokken zijn bij die explosie. De auto die dinsdagnacht het doelwit was, is van zijn overleden moeder. "Dit is het meest pijnlijke wat ik ooit heb gevoeld", vertelt hij.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.