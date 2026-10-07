Twee Eindhovenaren opgepakt voor explosie bij auto van overleden moeder

Twee mannen zijn woensdag opgepakt voor de explosie bij een geparkeerde auto aan de Martijnlaan in Eindhoven. Het gaat om twee Eindhovenaren van 28 en 30 jaar oud. In de voorruit van de auto ontstond dinsdagnacht rond tien voor zes een groot gat door de explosie.

Het explosief bestond vermoedelijk uit een cobra en een plastic fles gevuld met benzine. Het is onduidelijk wanneer de verdachten woensdag precies zijn opgepakt.

'Foute vrienden'

Wel wordt langzaam meer duidelijk over wat er is gebeurd. De eigenaar van de auto, Antony, vertelt dat hij een halfjaar geleden afstand nam van een groep 'foute' vrienden. Hij claimt dat hij dat nu moet bekopen met bedreigingen en aanslagen.

Een paar maanden geleden vond al een explosie plaats in zijn achtertuin. De politie onderzoekt of de twee opgepakte verdachten ook betrokken zijn bij die explosie. De auto die dinsdagnacht het doelwit was, is van zijn overleden moeder. "Dit is het meest pijnlijke wat ik ooit heb gevoeld", vertelt hij.